Nick Kyrgios ține din nou capul de afiș din tenis cu o declarație: Pe cine consideră cel mai bun din toate timpurile

Australianul, care se pregătește acasă pentru revenirea în circuitul ATP, a oferit recent o declarație în legătură cu cel pe care îl consideră cel mai bun jucător din toate timpurile.



Nick nu a avut nicio ezitare în acest sens: "Roger Federer este cel mai bun din toate timpurile. El este GOAT, eu sunt doar un bliț pe cerul tenisului care vrea să se distreze". Cei doi s-au întâlnit de șapte ori, scorul fiind în favoarea marelui campion elvețian: 6-1.





Nick Kyrgios, rezultate directe cu BIG 3:



Kyrgios vs Federer 1-6

Kyrgios vs Nadal 3-5

Kyrgios vs Djokovic 2-0





De aceeași părere cu Kyrgios este și fostul mare jucător italian Adriano Panatta.

Întrebat despre rivalitatea dintre Federer și Djokovic, acesta a răspuns fără nicio urmă de dubii: "Este simplu, Roger Federer (n.r. cine este mai bun). Statisticile favorabile lui Djokovic nu mă interesează. Mă uit la imaginea de ansamblu: stilul, mâna, complexitatea. Federer a fost și va fi întotdeauna cel care joacă tenis mai bine decât oricine altcineva", a precizat Panatta.



Circuitul masculin ar trebui să se reia pe 14 august, cu turneul de la Washington. Mai jos puteți vedea calendarul revizuit pus la dispoziție de ATP.



The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.



The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.