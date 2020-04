Coronavirus: US Open nu se decalează, anunţă Federaţia americană

US Open, logo





Anunţul USTA a venit la scurt timp după decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon de a anula competiţia din acest an.





''Înţelegem circumstanţele speciale şi raţionamentul pentru care All England Lawn and Tennis Club a decis să anuleze turneul de la Wimbledon din 2020. Până în prezent, USTA îşi menţine intenţia de a organiza US Open la data anunţată iniţial. Urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei generate de coronavirus şi ne pregătim pentru orice situaţie'', precizează Federaţia Americană.





Turneul de tenis de la Wimbledon, programat în intervalul 29 iunie - 12 iulie, a fost anulat, în contextul pandemiei de coronavirus, au anunţat miercuri organizatorii.





''Cu mare regret anunţăm că decizia All England Club, asociaţia care organizează turneul londonez, şi a comitetului de conducere al campionatului este de a anula ediţia din 2020 de la Wimbledon din cauza problemelor de sănătate pe care le implică pandemia de coronavirus. În schimb, următoarea ediţie, a 134-a, va avea loc între 28 iunie şi 11 iulie 2021'', se arată într-un comunicat al All England Lawn Tennis Club (AELTC) citat de Reuters.





Este pentru prima oară când turneul de la Wimbledon este anulat după cel de-al Doilea Război Mondial.