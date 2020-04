OFICIAL Turneul de la Wimbledon a fost anulat din cauza coronavirusului

Englezii au precizat și când va avea loc turneul major în 2021: în intervalul 28 iunie - 11 iulie.

Există și vești bune pentru Grand Slam-ul de pe iarbă

Este cea de-a 11-a ediţie a turneului de la Wimbledon care nu se joacă, celelalte fiind anulate din cauza celor două Războaie Mondiale.

Singurul Grand Slam care a apucat să se dispute în acest an a fost Australian Open (s-a impus Djokovic, al 17-lea trofeu major din carieră).



Postarea care confirmă anularea turneului de la Wimbledon:



It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt