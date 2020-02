WTA Doha: Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur (6-3, 3-6, 1-6 vs Elena Rybakina)

În turul al doilea, Elena Rybakina o va întâlni pe belgianca Alison van Uytvanck (62 WTA), care a trecut de slovena Polona Hercog (42 WTA), scor 6-2, 6-2, după o oră și patru minute.





Pentru prezența în primul tur, Sorana Cîrstea va primi un premiu în valoare de 9.100 de dolari și un singur punct în clasamentul WTA.





Rezultatele înregistrate luni la Doha.

Elena Rybakina collects win number 2️⃣0️⃣ already in 2020, beating Cirstea 3-6, 6-3, 6-1! #QTO2020 pic.twitter.com/eP3j1Igg9q — WTA (@WTA) February 24, 2020

Sorana nu are șanse la retur și pierde această confruntare. Rybakina se califică în turul al doilea.Elena mai face un break (la 30) și va servi pentru câștigarea partidei.Rybakina e de neclintit, servește excelent și se distanțează din nou.Sorana revine de la 0-30 și câștigă patru puncte consecutive.Adrian Cruciat este din nou chemat de româncă pentru consultări. Acesta îi spune că este "nervoasă, nemulțumită", însă ea răspunde că este foarte liniștită. Cei doi se contrazic: antrenorul îi spune că este vorba de mental, sportiva că e de vină "tenisul".Rybakina a crezută că a câștigat game-ul și s-a îndreptat spre marginea terenului. De fapt, Sorana era cea care avea avantaj înaintea punctului. Elena știa ce va urma: s-a impus în cele din urmă.Sorana și-a pierdut răbdarea, ratează din ce în ce mai mult (a făcut și prima sa dublă greșeală). În primele două game-uri ale decisivului, jucătoarea noastră nu a câștigat vreun punct.Rybakina pare să fi preluat controlul, face un game fără greșeală la serviciu.Câteva retururi fulgerătoare ale Elenei și vom avea decisiv (game câștigat la 30).Sorana a ajuns la 40-40, însă o scurtă foarte bună și un serviciu excelent au scos-o din dificultate pe Elena.Românca face un game slab la serviciu, nu este ajutată nici de fileu și adversara face din nou break.Sorana joacă foarte curajos, returnează la limită și face rebreak-ul.Game alb pentru Sorana.Cîrstea a fost aproape de rebreak, însă Elena a gestionat bine situația și și-a apărat avantajul.Sorana are și noroc: o minge a prins linia (lucru dovedit de reluarea oficială), iar alta a trecut în terenul adversarei după ce a izbit banda fileului. De la 0-30, Rybakina revine, câștigă toate punctele și face break.Elena are ceva probleme la serviciu, dar rezistă și egalează.Sorana începe perfect setul, închide game-ul (la 0) cu o lovitură în contre-pied.Elena termină cum nu se poate mai rău setul: o dublă greșeală și încă un break pentru jucătoarea noastră.Rybakina pune presiune la retur, însă Sorana se ține bine și păstrează avantajul de un break.Rybakina câștigă pentru prima oară fără probleme la serviciu și rămâne în lupta pentru primul set.Sorana își face serviciul. La ultimul punct, Elena a cerut o reluare oficială, însă serviciul româncei a fost as.Jocul este din ce în ce mai strâns, Sorana face din nou break (a revenit de la 15-40) și îl cheamă pe Adrian Cruciat pentru sfaturi. Acesta îi spune să nu își facă griji și să joace în continuare ca în debutul partidei.După un game echilibrat, în care fiecare jucătoare a avut șansele sale, Rybakina restabilește egalitatea la general.Aflată într-o situație dificilă, Elena salvează o minge de break și punctează pentru prima oară în dreptul game-urilor câștigate.Sorana controlează începutul partidei, game câștigat la 15 cu serviciul.Rybakina a început meciul cu un as.​ Chiar dacă a avut 40-15, Elena a pierdut controlul game-ului și Sorana a făcut primul break.