​WTA Doha: Zi grea pentru favorite - Elina Svitolina, Petra Martic, Marketa Vondrousova, Alison Riske și Donna Vekic, eliminate

Barbora Strycova (Cehia) vs Petra Martic (Croația/N.10) 4-6, 6-1, 6-2

Carla Suarez (Spania) vs Shuai Zhang (China) 7-5, 6-0

Saisai Zheng (China) vs Markéta Vondrousova (Cehia/N.12) 1-6, 6-3, 6-2

Maria Sakkari (Grecia/N.15) vs Julia Goerges (Germania) 6-4, 6-3

Tereza Martincová (Cehia) vs Misaki Doi (Japonia) 6-2, 3-6, 6-2

Anett Kontaveit (Estonia) vs Anastasija Sevastova (Letonia) 6-4, 7-6(3)

Yulia Putintseva (Kazakhstan) vs Timea Babos (Ungaria) 6-3, 6-4

Vera Zvonareva (Rusia) vs Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6-4, 6-4

Iga Swiatek (Polonia) vs Donna Vekic (Croația/N.17) 6-4, 7-5

Dayana Yastremska (Ucraina) vs Kirsten Flipkens (Belgia) 6-2, 6-4

Kiki Bertens (Olanda/N.7) vs Karolína Muchova (Cehia) 6-2, 6-4

Amanda Anisimova (SUA) vs Elina Svitolina (Ucraina/N.5) 6-3, 6-4

