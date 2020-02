VIDEO Simona Halep, campioană la Dubai după o finală dramatică cu Elena Rybakina (3-6, 6-3, 7-6(5)

Timp de două ore și 26 de minute, Simona și Elena și-au împărțit lovituri precum pugiliștii. Au fost <numărate>, s-au ridicat, au continuat lupta și a rezultat o finală dramatică în care era greu de intuit cine va câștiga. Halep a avut nervii mai tari într-un tiebreak al decisivului în care orice era posibil. Campioana de la Wimbledon a cucerit al doilea trofeu la Dubai (Premier) după un meci epic cu Rybakina (3-6, 6-3, 7-6(5)).





VIDEO Imaginile bucuriei - Festivitatea de premiere, trofeul și discursul campioanei







Rezumatul finalei de la Dubai:











Ultimul punct al finalei dintre Halep și Rybakina: She's the champion!@Simona_Halep takes the @ddftennis title in a tiebreak after a simply amazing match against Rybakina - 3-6, 6-3, 7-6(5)! pic.twitter.com/7ojq7yHtCS — WTA (@WTA) February 22, 2020

Simona Halep, al 20-lea titlu din carieră: A 20th career \uD83C\uDFC6 for @Simona_Halep as she beats Rybakina in Dubai! ---> https://t.co/db136EQjFe#DDFTennis pic.twitter.com/FgYgBFlPSP — WTA (@WTA) February 22, 2020 Desfășurarea LiveText a partidei dintre Simona Halep și Elena Rybakina:





Tiebreak: 7-6(5) pentru Simona Halep







Eroare a Simonei cu dreapta (0-1). Returul face diferenta, iar Simona egaleaza. Rybakina rateaza forehandul (2-1). Egalitate, Halep a pus prea multa forta in executie. Elena serveste puternic, punctul ii revine (2-3). Cu toate ca a condus raliul, Rybakina a ratat lovitura decisiva. Se schimba terenurile la 3-3. Pe un serviciu doi moale, Elena trimite fantastic in coltul terenului (3-4). Recupereaza Simona minibreakul. Elena are dreptate la un challenge, punctul ii revine (4-5). Simona castiga urmatoarele doua puncte si are minge de meci...Cat dramatism!! Raliu intens, se joaca cu ultimele forte, Rybakina trimite in aut, iar Simona Halep este CAMPIOANA LA DUBAI!







6:6 Mana moale a Simonei: forehand in fileu (0-15). Inca o data banda fileului o ajuta pe Rybakina, se face 0-30. Halep acceleaza intr-un moment atat de important, castiga punctul: 15-30. Inca un passsing mi-nu-naaat: ce executie a Simonei. Vine insa mingea de break dupa un rever superb al Elenei. Este minge de tiebreak. Cum se deplaseaza Simona! Dintr-o partea in alta, pare sa leviteze: salveaza mingea de break. Elena citeste perfect serviciul Simonei: inca o minge de tiebreak.







6:5 Elena rateaza o dreapta simpla, de pe mediana (0-15). Halep forteaza pe lungul de linie, trimite mult in aut: pacat, a fost un moment important...Rybakina pace pasul in teren si castiga punctul cu inca o dreapta impecabila (30-15). Ce minge castiga Simona! Dintr-o defensiva disperata, agata mingea, iar aceasta cade in coltul terenului: 30-30. Banda fileului o ajuta pe Elena, iar Simona se enerveaza si trimite mingea spre tribuna. Este avertizata de arbitrul din scaun. Nu renunta: pare activata Simona, castiga punctul, este 40-40. Minge de break, Rybakina accelereaza cu o dreapta in cross, mingea se duce putin in aut. Elena simte momentul tensionat, incearca sa scape cu ajutorul unei executii in forta, dar mingea se duce mult in aut. Este break al Simonei, ea va servi pentru a castiga turneul de la Dubai pentru a doua oara in cariera...







5:5 Banda fileului o ajuta putin pe Simona (15-0). Dreapta in cross este greu de intors din afara culoarului de dublu: 15-15. Ce puncte urmeaza...Ce noroc are Halep: pe o dreapta inversa pe contre-pied, Rybakina trimit in aut (nu mai are reluari oficiale). Simona schimba directia, iar Elena returneaza in aut: 40-15. Rybakina pune totul pe o dreapta inversa, iar de aceasta data are castig de cauza. O salveaza serviciul pe Simona: 5-5







Toata presiunea finalei va fi pe serviciul Simonei, sa speram ca Halep va face fata momentului tensionat







4:5 Dubla greseala a Elenei (0-15). Voleu drive pe contre-pied trimis de Rybakina, este 15-15. Serviciul este din nou o arma important pentru Rybakina. Simona forteaza intr-un moment inoportun: 40-15. Parca prea usor a lasat-o in acest game...Sigur, este doar o senzatie personala, tenisul se vede altfel din fata televizorului. Halep se agata, gastiga punctul: 40-30. Passing-ul Simonei este unul bun, dar Elena se intinde si amortizeaza incredibil voleul: este 5-4 pentru Rybakina...







4:4 Simona inchide punctul la al doilea passing (15-0). Din pacate, Halep pune prea multa forta pe un rever de pe mediana (15-15) si mai iroseste si un challenge. Departe de minge, Rybakina timite in burta fileului cu un backhand (30-15). Simona trimite foarte bine la exterior, ce serviciu (cu mult kick)! 40-15. Dreapta inside-in de manual, Simona trece cu bine peste un moment dificil: este 4-4







Urmeaza un game tensionat







3:4 Rybakina alterneaza momentele bune cu cele mai putin inspirate (15-15). Serviciul o ajuta pe Elena: elibereaza din teren, iar apoi inchide punctul (40-15). Halep conduce raliul, dreapta este agresiva, iar punctul este castigat cu o lovitura inside-in (40-30). Dreapta inversa se duce mult in aut, iar Rybakina isi castiga game-ul de serviciu. Elena conduce cu 4-3 in setul decisiv







Urmeaza un game sapte foarte important







3:3 Din pacate, Simona scapa un rever in lungul liniei: 0-15. Halep o aduce pe Elena la fileu cu un slice, iar apoi o paseaza cu reverul (30-15). Retur in aut: 40-15. Game de control pentru Simona, ea revine de la 1-3 si egaleaza in setul decisiv







Artemon Apostu sta din nou de vorba cu Simona. O indeamna la calm, sa fie agresiva, sa faca pasul in teren atunci cand adversara trimite mai moale







2:3 Dreapta inside-in decisiva a Simonei (0-15). Dreapta mult in aut trimisa de Rybakina: 0-30. As la exterior: 15-30. Dubla greseala, multa tensiune si in racheta Elenei: 15-40. Apare rebreak-ul, Simona ramane aproape, este 3-2 pentru Elena







On-court coaching-ul a dat roade, din pacate, pentru Rybakina







1:3 Simona trimite un smash pe contre-pied (15-0). Returul Elenei este agresiv si castigator (15-15). Raspunsul Simonei este pe masura: serviciu de nereturnat (30-15). Din pacate, vine si dubla greseala: 30-30. Game dificil pentru Halep. Superficiala de la lansare, Halep a dat senzatia ca a lovit crezand ca este aut: este insa minge de break pentru Elena. A doua dubla, se face 3-1 pentru Rybakina







Elena a stat din nou de vorba cu antrenorul. Acesta o sfatuieste sa trimita mai mult spre lungul de linie







1:2 Elena conduce foarte bine schimbul, castiga punctul fara nicio emotie (15-0). Rybakina cere un challenge, mingea a fost in aut (30-15). Din retragere, Elena rateaza un smash (30-30). Primul serviciu functioneaza: 40-30 pentru Elena. Egalitate, iar Elena mai pierde un challenge. Revine insa cu un rever in lungul liniei: trimite insa prea scurt si Halep...Game-ul este unul foarte disputata, inca o egalitate: rever in plasa al Elenei. Tot in plasa trimite si Simona: pe partea mai inalta a fileului. Pana la urma, un serviciu la exterior ii aduce Elenei castigarea game-ului. Rybakina conduce cu 2-1 in setul decisiv







1:1 Din fericire, mai greseste si Elena (15-0). Dupa o minge inalta, Simona rateaza cu forehandul (15-15). Halep forteaza bine, deschide terenul, iar punctul ii revine (30-15). Serveste apoi apasat, 40-15. Arbitrul din scaun semnaleaza un aut, Rybakina nu comenteaza, se face 1-1







0:1 Rybakina serveste foarte bine (30-0). Urcata la fileu, Simona castiga punctul cu un smash (30-15). Usor rigida pe o executie, Elena trimite in fileu cu reverul in cross: 30-30. Poate fi un moment bun pentru Simona. Din pacate, returul este departe, mult in aut (40-30). Din pacate, Simona nu a fost foarte concentrata la acel retur de la 30-30, iar apoi game-ul a curs in favoarea adversarei. Rybakina conduce cu 1-0 in setul decisiv







6:3 Ce unghi ascutit gaseste Elena in cross: 0-15. Simona rezista foarte bine din defensiva, cu toate ca presiunea este foarte mare: 30-15. Pe o minge scurta, Rybakina trimite decisiv in cross cu reverul: 30-30. As al Simonei, in ce moment vine el! Minge de set...Da, Simona munceste precum o furnicuta, iar punctul ii revine. La fel si setul, vom avea decisiv: 6-3







5:3 Rybakina este pe tot terenul: se apara foarte bine, iar apoi trimite decisiv cu dreapta (15-0). Din pacate, Simona poate usor blocata: 30-0. Este adevarat ca si Elena traverseaza un moment foarte bun. Din deplasare, Rybakina nu reuseste sa mai cadreze lovitura: 30-15. Dintr-o situatie limita, Simona gaseste un passing minunat cu dreapta in cross scurt (30-30). Elena trimite in fileu cu reverul, minge de break pentru Halep: 30-40. Din pacate, Simona schimba neinspirat pe slice: egalitate, ce moment bun a fost irosit! Backhand in lungul liniei, Rybakina este pasata incredibil: a doua minge de break din acest game. Elena este prea puternica, face diferenta cu reverul, avem inca o egalitate. Fara sa-si faca miscarea completa, Simona trimite in aut cu reverul: minge de 4-4. Halep rezista, din nou egalitate. Precipitata, Simona incearca inca un lung de linie cu reverul, mingea ramane in fileu, pe partea lui mai inalta. Oooo, ce lovitura! Rever pe linie, Simona se agata de acest game. Elena face o dubla greseala, se simte presiunea momentului, i-a cam tremurat mana. Simona accelereaza in cross, dar mingea cade pe culoarul de dublu: a cata egalitate? Cu multe optiuni, Rybakina trimite in fileu, asa se intampla cand ai prea multe variabile. Batalia nervilor este castigate de Simona: se distanteaza la 5-3 si va servi pentru a trimite finala in set decisiv







Simona a stat de vorba inca o data cu Artmon Apostu







4:3 Halep incepe rau game-ul: o minge in fileu, dupa ce s-a lasat usor pe spate (0-15). Dreapta inversa de manual trimisa de Elena: 0-30. Game dificil pentru jucatoarea noastra, primul serviciu nu a ajutat-o deloc. Vine si o dubla greseala: 0-40, parca toate lucrurile bune s-au dus pe Apa Sambetei...Din pacate, de la mingi de 5-1, Simona si-a pierdut break-ul, este 4-3





4:2 Simona apasa foarte bine pe o dreapta in lungul liniei, ce lovitura! (15-15). De pe centrul terenului, Rybakina rateaza cu forehandul (15-30). Backhand formidabil in coltul terenului: 15-40. Elena joaca inteligent si trimite o scurta perfect ascunsa: 30-40. Dupa ce a luptat exemplar, Simona rateaza de pe mediana, iar cele doua mingi de break s-au evaporat (40-40). Rybakina se lasa perfect pe minge, iar dreapta violenta isi gaseste tinta: minge de game pentru Elena. Rybakina isi castiga serviciul, cu toate ca Halep a avut doua mingi de 5-1...







4:1 Simona trimite dintr-o parte in alta, iar Elena incepe sa-si piarda din control (15-0). Inca un punct cedat usor de Rybakina, se face 30-0. Trebuie speculat acest moment. La 40-0, Elena trimite imparabil cu dreapta inside-in. Din pacate, Simona forteaza o schimbare de directie, iar mingea nu prinde terenul. De la 40-0, este 40-30 acum. Halep cedeaza inca o data cu dreapta: 40-40, Cine se mai gandea ca vor fi probleme in acest game in care Simona conducea cu 40-0? Intrata in teren, Rybakina trimite la limita cu backhandul, mingea a fost afara (milimetric). Serviciu perfect la exterior - as, iar Halep conduce acum cu 4-1 in setul al doilea







3:1 Elena conduce punctul, dar greseste cu dreapta (0-15). Inca o minge prea lunga, 0-30. Poate fi un moment bun pentru Halep. Sa vedem...Dreapta inside-in minunata, iar Simona are trei mingi de break legate: 0-40. Daaa! Break la zero facut de Simona, ea conduce acum cu 3-1. Este incurajata frenetic din tribune







Rybakina a cerut din nou ajutorul antrenorului







2:1 Simona castiga punctul lejer, cu ajutorul serviciului (15-0). Halep trimite cu mult efect, iar mingea prinde tusa: 30-0. Rybakina iroseste o reluare oficiala. Inca un serviciu bun: 40-0. Elena nu renunta, iar reverul ii aduce punctul (40-15). Halep deschide terenul, loveste mingea din urcare, iar punctul ii revine. Este 3-2 in favoarea ei in setul al doilea. Un break in game-ul urmator ar fi minunat







1:1 Simona trimite prea lung, iar apoi gesticuleaza catre propria loja. Revine cu un passing in lungul liniei: 15-15. Banda fileului este de partea Elenei, mingea ramane in terenul Simonei (30-15). De pe centrul terneului, Rybakina greseste o dreapta aparent simpla: 30-30. Pe o minge joasa, Simona nu poate directia mingea in terenul advers cu ajutorul capului rachetei: 40-30. Rybakina trimite imparabil cu reverul: este 1-1







1:0 Setul al doilea a inceput cu Simona la serviciu si cu o eroare de rever (0-15). Revine apoi Halep cu un backhand in cross lung (15-15). Cu terenul liber, Rybakina gaseste doar fileul: a ratat cu un rever luat din urcare (30-15). O dreapta inversa ramane in plasa: Simona s-a grabit putin (30-30). Pe o minge care cade pe linie, Simona nu mai poate controla reverul: minge de break. Din fericire, Rybakina greseste si iroseste mingea de break. Elena trimite prea lung, pune multa forta in executie, iar acum Simona are minge de game. Simona castiga un game dificil, dupa ce a salvat o minge de break. Este pentru prima data in aceasta finala cand Halep conduce pe tabela





Simona ii cere ajutorul lui Artemon Apostu dupa ce a pierdut primul set. Acesta ii spune, printre altele, sa fie mai agresiva, sa intre in teren atunci cand adversara trimite mai moale. O sfatuieste sa aiba incredere in propriile forte







3:6 Departe de minge, pe serviciul doi, Simona gaseste doar fileul (15-0). Halep sta bine in raliu, iar backhandul in cross ii aduce punctul (15-15). Rybakina serveste din ce in ce mai bine: 30-15. Elena nu indoaie deloc genunchii, iar mingea ramane in burta fileului: 30-30. Urmeaza un punct foarte important. Din pacate, returul Simonei este mai aproaped de tribune decat de teren. Dubla greseala (prima) apare la minge de set: s-a simtit presiunea momentului. Halep este neinspirata pe un passing, iar Elena are a doua minge de set. Retur direct castigator cu o dreapta inside-in: ce executie la minge de set pentru Halep! Desi a intuit unde se va duce passing-ul, Elena nu a mai putut sa directioneze mingea in teren: minge de break. Vine insa asul la teu: egalitate. Inca o dubla greseala: a doua minge de break pentru Simona. Tematoare, Halep nu preia initiativa, iar punctul este al adversarei: inca o egalitate, ce game avem...A treia minge de set, dupa un serviciu pe corp al Elenei. Forehandul inside-in se duce aproape de linie, dar in afara: setul ii apartine Elenei: 6-3







3:5 Backhand in lungul liniei pe contre pied, ce executie a Simonei! Rybakina incearca sa trimita cat mai aproape de linia de fund, dar rateaza executia. Apoi Halep serveste precis (40-0). Game la zero, Simona ramane in acest prim set







Simona va servi cu mingi noi pentru a ramane in acest prim set







2:5 Dupa un retur bun, Simona nu il cadreaza si pe al doilea (15-15). Rybakina serveste foarte bine, puternic, 192 de km/h...Elena este pe tot terenul, conduce ostilitatile, se face 40-15. Simona incearca o schimbare de directie, dar reverul in lungul liniei trimite mingea pe culoarul de dublu. S-a facut 5-2 pentru Rybakina.







2:4 Din pacate, dupa un schimb superb Simona a ratat scurta (nu are prea mult control pe aceasta executie). Serviciul o ajuta apoi pe Halep (15-15). Inca o data serviciul isi face treaba: Simona conduce cu 30-15. Rybakina nu isi gaseste pasii, nu pare sa trimita nici cu o prea mare convingere, iar mingea se duce in aut (40-15). Simona nu reuseste sa trimita un voleu peste fileu: 40-30. O dreapta inversa se duce in aut: egalitate la 40, poate fi un moment foarte important al primului set. Si cu ajutorul serviciului, Elena castiga punctul: minge de break. Halep vrea sa inalte o minge, dar forehandul nu isi face treaba, iar Simona isi cedeaza serviciul. Este 4-2 pentru Rybakina







Apare si primul on-court coaching: Elena a cerut ajutorul antrenorului sau







2:3 Simona se apara la sacrificiu cu un slice, iar Rybakina greseste cu dreapta (0-15). Returul Simonei este prea lung, se poate vedea si pe reluarea oficiala (15-15). Elena serveste precis la teu: 30-15. Rybakina este in control de la lansare (40-15). Elena isi castiga fara nicio emotie serviciul, este 3-2 in favoarea ei







2:2 Se serveste foarte bine pana acum: Halep trimite cu mult efect la teu (15-0). Dubla greseala (15-15). Halep incearca sa trimita mai adanc, de teama returului puternic al adversarei. Elena trimite violent cu dreapta, Simona rezista, iar schimbul ii revine pana la urma gratie defensivei (40-15). Din pacate, Halep rateaza cu dreapta in lungul liniei: nu a facut rotatia completa a trunchiului (40-30). Rybakina conduce raliul, dar rateaza dintr-o pozitie favorabila. Se face 2-2







1:2 Elena greseste cu reverul (0-15). Urmeaza apoi un serviciu castigator (15-15). Din nou serviciul face diferenta (30-15). Rybakina trimite o scurta neinspirata, dar apoi o paseaza in lungul de linie pe Halep (40-15). Un retur lung al Simonei face diferenta (40-30). Elena continua sa serveasca foarte bine: apasat, cu adancime, Halep nu mai poate face nimic de la retur. Este 2-1 la game-uri pentru Rybakina.







1:1 Retur direct castigator al Elenei (0-15), a citit foarte bine serviciul Simonei. Rusoaica este stabila de pe ambele parti, de asemenea are lovituri puternice. Halep face pasul la fileu dupa un serviciu bun, Rybakina a ratat passing-ul (30-15). Fiiind o jucatoare inalta, Elena nu se simte neaparat in zona de confort atunci cand mingile nu sar prea mult (40-15). Inca un retur direct castigator cu dreapta in lungul liniei (40-30). Egalitate, dupa ce Simona a trimis in aut cu un forehand de pe mediana (a fost cam departe de minge). Prima minge de break a finalei: Halep incearca sa trimita cu adancime, dar are si terenul niste dimensiuni standard. Serviciul o ajuta pe Simona: egalitate. Inca o data serviciul isi face datoria: minge de 1-1. Dubla greseala, game-ul se prelungeste. As la teu: inca o minge de 1-1. Se face 1-1, nu a fost un game usor pentru Simona







0:1 Partida a inceput cu Rybakina la serviciu. Primul punct ii revine Elenei (15-0). Dupa ce a jucat-o pe Simona doar pe forehand, Rybakina a incercat o schimbare de directie, dar mingea a ramas in fileu. Serveste insa bine Elena (30-15). Cel mai lung schimb de pana acum ii revine Elenei. Simona a gresit cu dreapta, de pe mediana (40-15). Game-ul nu se incheie: Rybakina trimite mult in aut (40-30). Un retur in fileu al Simonei ii aduce Elenei primul game al finalei de la Dubai

Cele doua jucatoare se afla la incalzire







Multi romani in tribune, Simona se va simti din nou ca acasa











Traseul Elenei Rybakina la Dubai:





6-7(2), 6-3, 6-3 vs Sofia Kenin (SUA, 7 WTA) - în turul I

6-3, 6-3 vs Katerina Siniakova (Cehia, 58 WTA) - în optimi

Simona Halep vs Elena Rybakina





Ani: 28 - 20

Locul nașterii: Constanța - Moscova

Înălțime: 1.68m vs 1.84m

Victorii/înfrângeri în carieră: 499/216 vs 155/66

Titluri în carieră: 19 vs 2

Bani câștigați în carieră: $35,852,794 vs $792,176

Locul în clasamentul WTA: 2 vs 19

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă