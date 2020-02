​VIDEO WTA Dubai: Elena Rybakina va juca a patra finală din acest sezon

Elena Rybakina (19 WTA) continuă forma excelentă din acest început de sezon, reușind să se califice în ultimul act al turneului Premier de la Dubai (a patra finală pentru ea în 2020). Jucătoarea din Kazahstan a trecut în semifinale de croata Petra Martic (15 WTA), cap de serie numărul 8, scor 7-6(5), 7-6(2).

Rybakina s-a impus după un meci de două ore și 11 minute, în care Martic a ratat două mingi de set: una la scorul de 5-4 în prima manșă și una la 6-5 în actul al doilea.

Rybakina (20 de ani) va juca la Dubai a patra sa finală din acest sezon, după cele de la Shenzhen (învinsă de Ekaterina Alexandrova, scor 6-2, 6-4), Hobart (victorie cu Shuai Zhang, scor 7-6, 6-3) și Sankt Petersburg (învinsă de Kiki Bertens, scor 6-1, 6-3).

Cu excepţia Grand Slam-ului de la Australian Open, la care a fost învinsă de Ashleigh Barty, scor 6-3, 6-2, în turul al treilea, Rybakina a ajuns în finală la toate turneele la care a participat în acest an, înregistrând 19 victorii şi trei înfrângeri.



În drumul spre finala de la Dubai, Rybakina a mai trecut de Sofia Kenin (7 WTA, campioana de la Australian Open), scor 6-7(2), 6-3, 6-3, Katerina Siniakova (58 WTA), scor 6-3, 6-3, și de Karolina Pliskova (3 WTA), scor 7-6(1), 6-3.



Elena Rybakina a cucerit primul titlu WTA din carieră anul trecut, la București ( a învins-o în finală pe Patricia Maria Țig, scor 6-2, 6-0 ). Ea mai are în palmares trofeul de la Hobart, câștigat în acest an.

Ultimul punct al meciului Martic vs Rybakina:



4️⃣-0️⃣ in semifinals this year!



Elena Rybakina defeats Martic, 7-6(5), 7-6(2) to advance to the @DDFTennis final. pic.twitter.com/7fYNd4JDBn