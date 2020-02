​VIDEO Imaginile bucuriei - Festivitatea de premiere, trofeul și discursul campioanei

​​Încleștare teribilă, lovituri minunate, suspans până în ultimul moment și un titlu care merge în CV-ul Simonei. Finala de la Dubai (Premier) a avut de toate, Halep și Rybakina oferind un meci spectaculos care a durat două ore și 26 de minute (3-6, 6-3, 7-6(5)).

Ladies and gentlemen you 2020 @DDFTennis Champion Simona Halep! #DDFTennis pic.twitter.com/kbj8IV9zoV

Simona Halep poses with her trophy for pics as the @DDFTennis Champion!#DDFTennis pic.twitter.com/aD0OHR5YEC