VIDEO Simona Halep, în finală la Dubai după un recital ofensiv (6-2, 6-0 cu Jennifer Brady)

Nu a fost loc de nicio emoție: Simona a fost grăbită, iar plătitorii de bilete au fost cei care au avut cel mai mult de pierdut. Halep a învins-o pe Jennifer Brady (6-2, 6-0) după un meci de doar 62 de minute, calificându-se în finala turneului Premier 5 de la Dubai (a 37-a din întreaga carieră). Pentru marele trofeu, Simona se va duela, sâmbătă, cu Elena Rybakina (Kazakhstan, 19 WTA). Ultimul act al întrecerii va avea loc sâmbătă, nu înainte de ora 17:00 (ora României).







De știut:

Pentru calificarea în finală, Simona va primi 372.200 de dolari şi 305 puncte WTA. Câștigătoarea trofeului de la Dubai va primi 696.860 de dolari şi 470 de puncte WTA. În marea finală, Simona se va duela cu Elena Rybakina (Kazahstan, 19 WTA, 20 de ani). Cele două s-au mai duelat o singură dată: la Wuhan, în 2019, atunci când Simona a abandonat în primul set, la scorul de 5-4 în favoarea Elenei. Halep a acuzat probleme la spate. Este prima finală în care ajunge Simona după titlul de Grand Slam cucerit la Wimbledon, în vara anului trecut. Ultimul act al întrecerii va avea loc sâmbătă, nu înainte de ora 17:00 (ora României). Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.

Despre Rybakina:





În 2020, Elena are un titlu câștigat (la Hobart) și alte două finale disputate (Sankt Petersburg şi Shenzhen). Cu alte cuvinte, în afara Australian Open (a fost învinsă în turul trei) a ajuns în ultimul act la toate competițiile la care a luat parte. Are 19 victorii în acest sezon (cele mai multe din circuit) și 3 înfrângeri.





Rezumatul meciului Halep vs Brady:









Ultimul punct al partidei:





Câștigate:







Wimbledon (Grand Slam) - 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Pierdute:







Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010 (sursa News.ro).





Desfășurarea LiveText a partidei Simona Halep vs Jennifer Brady:







6:0 Backhand in lungul liniei: 15-0. Astazi, Simona a facut tot ce a dorit pe teren...Numai in pielea lui Brady sa nu te gasesti acum (30-0). Retur senzational al lui Brady: ce frumos a trimis pe linie (30-15). Inca o data, Jennifer face diferenta cu dreapta (e drept, nici Simona nu a gasit cel mai bun voleu drive atunci cand ar fi trebuit sa inchida punctul). Pana si fileul este de partea Simonei: 40-30, este prima minge de meci. Halep fructifica mingea, ea este in finala turneului Premier 5 de la Dubai







5:0 Jennifer incearca sa schimbe ceva, dar ce sa schimbi cand mingea vine mereu din terenul advers, iar de fiecare data altfel? Liftata, lunga, scurta, puternica, inalta...Simona a facut azi un adevarat recital ofensiv (15-40). Inca un break al Simonei, este deja 5-0 pentru ea. Finala de la Dubai este la un singur game distanta de principala favorita a intrecerii







4:0 Brady ataca frumos cu reverul in cross lung, Simona nu mai poate returna, iar imediat comenteaza ceva. Incearca aceeasi executie Jennifer, dar de aceasta data mingea cade in afara terenului (15-15). Serviciu bun al Simonei, la exterior (30-15). Din ce pozitie Simona reuseste lovitura meciului: forehand in cross scurt, intr-un unghi decupat parca din manualul de geometrie! Inca o lovitura: de aceasta data cu dreapta in lungul liniei: in acest moment, Halep da senzatia ca ii poate iesi absolut orice executie. Se face 4-0 intre timp





3:0 Usor rigida pe picioare, Simona nu mai poate ajusta pozitia de lovire, iar reverul se duce mult in afara terenului (15-0). Pe o minge puternica, venita aproape de baseline, Brady nu mai poate returna (15-15). Joaca foarte bine la retur Simona, a castigat majoritatea punctelor: are acum doua mingi de 3-0 (15-40). Jennifer nu renunta chiar atat de usor: intra doi pasi in teren, iar forehandul isi face treaba (30-40). Ce pacat! Un super punct ii revine lui Brady: Simona nu a mai putut face schimbarea de directie (40-40). Backhand la limita, care prinde coltul terenului: ce executie a Simonei! Intrata in teren, Halep nu o iarta pe adversara, iar dreapta inversa ii aduce game-ul. Simona conduce acum cu 3-0 in setul al doilea (cu doua break-uri)







2:0 Brady, departe de minge, tinteste burta fileului cu un rever ratat complet (15-0). Se poate sa fie vorba si de o oboseala fizica pentru Jennifer, dar si Simona este astazi intr-o zi de gratie (cel putin pana acum). O mica relaxare a Simonei, apar si doua erori, se face 30-30. Nu isi permite prea mult sa o lase pe Jennifer sa se apropie: isi pune in evidenta reverul in lungul liniei: 40-30. Pe un serviciu doi atacabil, Brady trimite o dreapta inside-in perfecta. Nu e nimic, pare sa spuna Simona: revine cu un serviciu decisiv (inca o minge de 2-0). Pe o minge joasa, Simona nu <preia> bine mingea cu varful rachetei, iar rama si-a intrat in rol. Apare si a treia minge de game: a accelerat foarte bine cu forehandul inside-in, Simona simte foarte bine mingea. Dupa 10 minute trecute din acest al doilea set, Simona conduce cu 2-0







1:0 Dupa ce si-a facut avantaj in raliu cu ajutorul reverului, Simona inchide punctul cu un voleu stop de la fileu (0-15). Revine Jennifer cu un serviciu de nereturnat (15-15). Grabita, Brady imprastie un rever in aut (15-30). Americanca a vazut ca nu se poate duela cu Simona in raliurile lungi si incearca sa fie cat mai agresiva, sa castige punctele din doua-trei lovituri. Nu numai ca nu ii iese, dar nici macar fileul nu este de partea ei: mingea ramane in terenul ei, este break pentru Halep







6:2 Pe serviciul doi, Jennifer returneaza in aut (15-0). Brady o scoate mult din teren pe Halep, iar apoi inchide puctul cu o dreapta cu mult topspin (15-15). Vine si Simona cu un serviciu la teu (30-15). Din deplasare, Halep nu mai gaseste terenul cu un cross scurt: 30-30. Simona se uita spre loja ei si isi critica serviciul (nu prea i-a functionat in acest game). Un raliu mai lung ii revine Simonei, ea are acum prima minge de set (40-30). Da, serviciul este bun, iar Brady returneaza in plasa: 6-2 pentru Halep. A fost un prim set care a curs, fara nicio emotie, intr-o singura directie (mansa a durat 35 de minute)







5:2 In sfarsit, dreapta lui Brady <apare> pe teren: ce lovitura minunata! (15-0). Simona nu o lasa insa sa respire prea mult: forehand din saritura, in cross (15-15). Forteaza inca o data cu dreapta Brady, inca un aut imens (15-30). Dintr-o pozitie dominanta, Simona incearca executia cu cel mai mic procentaj al reusitei: reverul peste partea mai inalta a fileului (nu ii iese). Ceva mai activa pe picioare si mai intrata in teren, Jennifer reuseste sa isi castige game-ul de serviciu. Este 5-2 pentru Simona, ea va servi (cu mingi noi) pentru a inchide acest prim set al semifinalei







5:1 Jennifer incearca sa fie decisiva cu reverul, dar autul este unul evident, vizibil si de pe terenurile alaturate. Inca unul (aut), precizia nu face, deocamdata, casa buna cu forehandul americancei (30-0). Desi isi deschisese foarte bine terenul, Jennifer a mai comis inca o eroare nefortata cu dreapta (40-15). Game solid al Simonei, tabela ii este prieten bun: 5-1 in favoarea ei







Brady a cerut ajutorul antrenorului sau, sa vedem ce va reusi sa schimbe americanca in jocul sau





4:1 Simona trimite lung, multa adancime, iar Brady nu are raspunsurile pe masura (0-30). Foarte activa in meciul cu Muguruza, Jennifer pare uneori fara vlaga atunci cand este atacata atat de devreme (15-30). Inca o eroare de pe mediana cu dreapta, sunt doua mingi de 4-1 pentru Simona. Americanca o salveaza pe prima cu ajutorul serviciului (30-40). Simona o sufoca efectiv pe adversara cu retururile lovite devreme, se face 4-1 (dublu break)







3:1 Simona serveste bine, castiga lejer primul punct (15-0). Inca o data trimite perfect de la lansare (30-0). Si al treilea punct castigat cu ajutorul serviciului (40-0). Cat de usor pare tenisul cand servesti in acest fel...Da, game alb in care Simona a lovit mingea doar de patru ori







2:1 As al lui Brady (15-0). Dintr-o defensiva disperata, Simona inventeaza un lob minunat de backhand, iar publicul aplauda intens executia (15-15). Nehotarata, Simona trimite un slice nepregatit, mingea cade in aut (30-15). Brady serveste bine, se duce la 40-15 si are doua mingi de game. Simona se deplaseaza spre mediana (zona de rever), trimite cu dreapta si prinde coltul terenului: ce executie! Inca un retur castigator: intrata in teren, Halep trimite plat, puternic, este egalitate la 40. As la exterior al lui Brady: cat de bine a iesit, momentan, din momentul dificil. Forehandul in cross gaseste un unghi ascutit, iar Brady nu mai poate trimite peste plasa: inca o egalitate. Poate fi un moment important al primului set. Pe rever, Simona loveste putin inghesuit, mingea este in aut (foarte aproape de linie). Halep loveste o dreapta inversa din afara culoarului de dublu, dar executia plata nu gaseste terenul. Game pentru Brady, Simona conduce cu 2-1 in primul set







2:0 Brady pare usor crispata, isi cauta ritmul si loviturile. O ajuta putin si Simona acum: scapa mult o dreapta (15-15). Vine si prima dubla a partidei 15-30. Doua mingi de rebreak: Jennifer intra pas cu pas in meci, directioneaza mingea in colturi cu dreapta, iar Simona pare usor pasiva in acest game. Contre-pied frumos al Simonei, castiga punctul si ridica publicul in picioare. Salveaza Simona si a doua minge de rebreak (40-40). Constanta de pe baseline, Simona a incercat sa lungeasca schimburile, iar tactica a dat roade. Acum, Halep are minge de 2-0 dupa un serviciu aspru care si-a gasit tinta. Atacata cu o dreapta inversa, Simona incearca lungul de linie cu backhandul, dar mingea cade pe culoarul de dublu. Nu castiga game-ul nici acum Simona, a trimis putin in aut o dreapta (nu a cerut challenge). Cu ceva elan in executii, Brady se lasa pe spate si trimite in aut cu forehandul (categoric, este cea mai importanta arma a sa). Reverul face diferenta, iar Simona isi castiga pana la urma game-ul de serviciu si confirma break-ul (2-0)







1:0 Jennifer a inceput cu serviciul partida din semifinale. O prima eroare a sportivei din SUA: a intrat prea mult intr-o minge trimisa cu dreapta. Atinge si Simona mingea cu rama laterala, iar mingea se duce in aut (15-15). De pe mediana, Brady castiga un punct. Este un inceput moale de meci, fara un ritm fantastic. Inca o eroare cu reverul din partea Simonei (40-15). O mica eroare a televiziunii care transmite: in loc de doua mingi de game pentru Brady, era scris doua mingi de meci (speram sa nu se ajunga acolo astazi). Dupa ce a condus un schimb, Brady a ratat complet o dreapta, iar acum Halep are minge de break (a castigat trei puncte la rand). Halep pune presiune de la retur, iar Jennifer nu mai poate gasi terenul: break al Simonei, inceput de meci foarte bun pentru ea :)







Sunt 24 de grade Celsius la Dubai. Vantul bate cu 13 km/h, iar umiditatea este de 75%







Sunt multi romani in tribune, Halep va avea din nou parte de o sustinere precum la un meci de FedCup







Marija Cicak, din Croatia, este arbitrul din scaun al partidei







Venita din calificari, Brady a jucat peste 9 ore pana acum la turneul de la Dubai







Elena Rybakina s-a calificat in finala de la Dubai, dupa un meci de doua ore si 11 minute cu Petra Martic (favorita 8), scor 7-6(5), 7-6(2)