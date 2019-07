BRD Bucharest Open: Elena Rybakina a câștigat primul titlu WTA din carieră - Victorie categorică în fața Patriciei Țig

Elena Rybakina (106 WTA) și-a trecut în palmares primul titlu WTA al carierei după ce a învins-o pe Patricia Maria Țig în finala BRD Bucharest Open. Jucătoarea în vârstă de 20 de ani a obținut o victorie categorică, scor 6-2, 6-0, după doar 66 de minute de joc.



Patricia Maria Ţig a avut un parcurs impresionant la BRD Bucharest Open. Ea a ajuns pe tabloul principal după trei victorii în calificări (6-4, 6-4 cu Georgeta Simion, 5-7, 6-1, 6-1 cu Marina Melnikova, 6-3, 6-2 cu Isabella Shinikova).



Împotriva Annei Bondar (Ungaria, 193 WTA), Ţig a obținut prima victorie pe un tablou principal la un turneu WTA după doi ani de zile. În optimi, românca a eliminat-o pe letona Anastasija Sevastova (11 WTA), cap de serie numărul 1 și deținătoarea trofeului, scor 6-2, 7-5, în sferturi a trecut de Kristyna Pliskova (Cehia, 92 WTA), iar în semifinale de Laura Siegemund (Germania, 77 WTA)



Patricia s-a aflat la a doua prezență într-o finală de turneu WTA, după Baku 2015.



Elena Rybakina is the @BRDOpen champion! \uD83C\uDFC6



She moves past Tig, 6-2, 6-0 and picks up her first ever WTA title \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/E25ywHW5VF