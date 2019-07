Tatăl americancei Cori Gauff: "Simona este o mare jucătoare. Sper ca fiica mea să fie pregătită pentru această provocare"

Corey Gauff, tatăl jucătoarei americane Cori "Coco" Gauff, speră că fiica lui să se ridice la nivelul unui meci cu Simona Halep, primul cu o sportivă din Top 10 WTA. Mai mult, Gauff senior spune că fata lui doreşte să câştige turneul de la Wimbledon, scrie News.ro.





"Simona este o mare jucătoare, ea concurează foarte tare. Sper ca fiica mea să se ridice şi să fie pregătită pentru această provocare. Cred că dacă va juca un tenis bun îşi va oferi unele şanse. Dacă va rămâne pozitivă şi va continua să lupte aşa cum a făcut-o în ultimul meci, nu ştii ce se va întâmpla. Cred că tenisul ei este suficient de bun", a declarat Corey Gauff.



El a afirmat că îşi rezervaseră doar o săptămână pentru şederea la Londra, iar acum "Coco" este în a treia săptămână, la Wimbledon.



"Stăm într-un hotel şi a trebuit să ne extindem şederea, dar este extraordinar. Întâi, am rezervat pentru o săptămână, am prelungit pentru încă o săptămână, apoi a trebuit să o mai facem o dată. Coco a vrut să ajungă în a doua săptămână şi chiar vrea să câştige turneul. Multe s-au întâmplat repede, a jucat multe meciuri, a atras multă atenţie. Juniorii sunt aici pentru turneul lor, aşa că s-a dus să-şi vadă câteva prietene", a mai spus el.



Cori Gauff, speranța tenisului american (313 WTA, 15 ani), a salvat două mingi de meci în fața slovenei Polona Hercog (60 WTA), a câștigat cu scorul de 3-6, 7-6(7), 7-5, după două ore și 46 de minute de joc. În optimi, Gauff se va duela cu Simona Halep (7 WTA), partida urmând să aibă loc luni, în jurul orei 16:30.



Cori Gauff a devenit anul acesta cea mai tânără jucătoare din Era Open care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon din calificări. După victoria în fața lui Venus Williams, Gauff declara că scopul său este câștigarea turneului.



"Scopul meu este să câștig turneul. Indiferent cu cine joc, vreau să câștig. De-a lungul celor patru mingi de meci împotriva lui Venus, știam că victoria va fi a mea. Nu am fost surprinsă că am câștigat. Cred că oamenii se limiteză prea mult. Îmi place să țintesc cât mai sus. Toți vom muri într-o zi și vreau să profit de tot", declara Cori Gauff.



Cori Gauff are un parcurs excelent la Wimbledon. Americanca a câștigat șase partide, pierzând un singur set. În urma acestei performanțe, Gauff urcă până pe locul 139 în clasamentul WTA în timp real (salt de 174 de poziții).



Rezultatele înregistrate de Cori Gauff la Wimbledon 2019:



6-3, 6-4 vs Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 92 WTA) - primul tur al calificărilor

6-2, 6-3 vs Valentyna Ivakhnenko (Rusia, 251 WTA) - al doilea tur al calificărilor

6-1, 6-1 vs Greetje Minnen (Belgia, 128 WTA) - al treilea tur al calificărilor

6-4, 6-4 vs Venus Williams (SUA, 44 WTA) - primul tur

6-3, 6-3 vs Magdalena Rybarikova (Slovacia, 139 WTA) - al doilea tur

3-6, 7-6(7), 7-5 vs Polona Hercog (Slovenia, 60 WTA) - al treilea tur