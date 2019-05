Simona Halep: "Dacă am posibilitatea să mă duc duminică la vot, mă duc cu siguranţă"

​Mult a fost, puțin a mai rămas. Duminică (26 mai) va începe o nouă ediție a turneului de la Roland Garros. În aceeași zi, în țară vor avea loc Alegerile Europarlamentare. Simona Halep a precizat că dacă timpul îi va permite, va merge cu siguranță la vot, la una din secțiile din Paris.







Despre votul de duminică



"Depinde foarte mult de când voi juca. Înainte de meci aş vrea să stau concentrată pe ce am de făcut, dar apoi, dacă am posibilitatea să mă duc duminică la vot, mă duc cu siguranţă" - Simona Halep, într-o conferință de presă.





"Sunt prea încântată că sunt în această postură (n.r. de campioană en-titre), trebuie să recunosc, dar nu este ceva rău. Voi încerca să fac lucrurile ca un copil. Mi-am dorit asta atât de mult, încât, acum, când am acest trofeu, vreau să mă bucur şi să zâmbesc. Ieri am avut şansa să ating din nou trofeul şi mi-am dorit să îl iau acasă, dar nu am avut voie. Dar, am făcut o fotografie, ceea ce este cel mai important pentru mine", a completat Simona Halep.