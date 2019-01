Karolina Pliskova, după ce a fost eliminată de Osaka în semifinale: "A făcut un meci incredibil, poate cel mai bun din viața sa"

"Naomi a făcut un meci incredibil. Să fiu sinceră, poate cel mai bun din viața sa. Nu știu dacă mai poate repeta un asemenea meci. Numărul de lovituri câștigatoare, foarte puține greșeli... Nu cred că eu am făcut ceva greșit în acest meci. Am avut câteva șanse, dar nu puteam face mare lucru.







M-am luptat, am așteptat să greșească, am așteptat ca loviturile mele să fie mai agresive. Am avut șanse în al treilea set, am avut câteva mingi de break, dar nu le-am fructificat. A servit minunat. Condițiile de joc, cu acoperișul tras, au fost perfecte pentru ea. Nu că ar fi fost mai greu pentru mine, dar pentru ea a fost ideal. Nu sunt supărată că am pierdut", a declarat Karolina Pliskova, la conferința de presă.





Naomi Osaka a învins-o în trei seturi pe Karolina Pliskova, scor 6-2, 4-6, 6-4, calificându-se în a doua finală consecutivă de Grand Slam din carieră. În septembrie, japoneza a câștigat US Open-ul (scor 6-2, 6-4 cu Serena Williams).







În lupta pentru trofeul de la Australian Open, Naomi Osaka o va înfrunta pe Petra Kvitova (Cehia, 6 WTA), cap de serie numărul 8, care a trecut de Danielle Collins (SUA, 35 WTA), scor 7-6(2), 6-0.





