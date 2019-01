Ultimele calcule - Cum mai poate rămâne Simona Halep lider mondial - Șanse mici să-și păstreze locul

​Simona Halep nu și-a putut apăra în totalitate cele 1300 de puncte pe care le-a primit pentru finala disputată în 2018 la Australian Open, jucătoarea noastră fiind în pericol evident de a pierde prima poziție mondială. Astfel, printre alte calcule, Naomi Osaka și Petra Kvitova sunt la o singură victorie distanță de a o depăși pe Simona.

Sferturile de finală, program:



Serena Williams - Karolina Pliskova

Naomi Osaka - Elina Svitolina

Petra Kvitova - Ashleigh Barty

Anastasia Pavlyuchenkova - Danielle Rose Collins

Calculele pentru locul întâi:

Simona Halep will only stay at world number one if:



- Kvitova loses in the QFs

and

- Osaka loses in the QFs

and

- Svitolina doesn't make the final

and

- Pliskova doesn't win the title



Can still happen, but...