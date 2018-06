VIDEO Roger Federer, victorie la întoarcerea în circuitul ATP - O ușoară rigiditate care exprimă nevoia de meciuri

Absent din întreg sezonul de zgură, Roger Federer i-a bucurat din nou pe iubitorii tenisului care-și doresc să-l vadă evoluând. Începutul de meci a "trădat" unele lacune în jocul "expresului elvețian", dar pas cu pas Roger și-a regăsit ritmul si "calea". Incomodul Mischa Zverev a fost genul de adversar care să-l ajute pe Fedex să ajungă mai repede la forma care să-i permită să-și apere coroana de la Wimbledon. Victorie în trei seturi pentru numărul doi mondial (3-6, 6-4, 6-2) și un public care l-a aplaudat în picioare pe centralul de la Sttutgart.





Cu stilul său agresiv de joc (bazat în mare parte - indiferent de suprafață, pe combinația serviciu-voleu), Mischa Zverev (54 ATP) i-a dat bătăi de cap lui Federer la revenirea în circuit. Primul set a fost unul echilibrat în mare parte, diferența fiind făcută de un singur break.







Federer a fost ezitant pe propriul serviciu la scorul de 4-3 în favoarea germanului, iar break-ul a venit și s-a dovedit a fi horătâtor pentru soarta primei manșe (6-3).







Cu loviturile un pic mai "clare" în al doilea set, Federer a câștigat contra serviciului la 3-2, însă bucuria nu a ținut prea mult timp: elvețianul a cedat imediat game-ul în care Mischa s-a aflat la primire (s-a ajuns la 4-4, după aproape o oră de joc).





Momentul decisiv al setului al doilea s-a produs la 5-4 în favoarea lui Federer: Roger a fost mai precis la retur, l-a pus pe adversar să lovească din poziții incomode, iar break-ul a apărut la zero (6-4).







Pe măsura ce s-a intrat și mai mult în meci, Federer a început să-și găsească ritmul, ieșind la iveală câteva execuții marca <Fedex>.







Au apărut și încurajările după depășirea cu bine a unor momente mai delicate, senzația fiind aceea că elvețianul are o mare "foame" de rezultate.

Roger a câștigat decisivul la doi (s-a impus de două ori pe serviciul lui Mischa), partida încheindu-se la o oră și 32 de minute de la primul punct jucat.







Federer a încheiat cu stil disputa: lovitură câștigătoare cu forehand-ul inside-in.







Lipsa competițiior oficiale s-a putut simți în anumite momente, Fedex având nevoie în mod evident să <lege> mai multe partide pentru a reveni la o stare fizică și mentală care să-i permită apropierea de un nou titlu la Wimbledon (ar putea fi cel de-al nouălea).









De altfel, chiar și comentatorii britanici au vorbit de o anumită a lui Mister Perfect, lucru de înteles - ultimul meci oficial a avut loc pe 25 martie, la Miami ( a fost învins de Thanasi Kokkinakis ).





Cap de serie numărul unu, Federer îl va întâlni în sferturile de la Stuttgart pe învingătorul partidei dintre Guido Pella (Argentina - 75 ATP) și Prajnesh Gunneswaran (India - 169 ATP).







"Trei luni sunt multe (n.r. de la ultimul meci jucat), am ratat câteva șanse, am avut și ceva noroc în setul al doilea. Am găsit calea, ritmul, sunt foarte fericit că am revenit în circuit. Am pierdut ultimele două meciuri, deci e bine să caștigi. E frumos la Stuttgart, mă simt ca acasă - nici nu e distanță mare" - Roger Federer.





Rezumatul partidei Federer vs Zverev: