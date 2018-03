VIDEO Surpriză de proporții la Miami: Roger Federer, eliminat în turul doi de locul 175 ATP - Nadal redevine lider mondial

O surpriză imensă s-a conturat, sâmbătă noaptea, la Miami, Roger Federer (1 ATP și deținătorul trofeului) fiind eliminat încă din turul al doilea al turneului Masters. Australianul Thanasi Kokkinakis (locul 175 ATP, 21 ani), un jucător aflat doar la al cincilea său meci în ultimele șapte luni, a reușit victoria carierei după o partidă de două ore și 24 de minute, scor 6-3, 3-6, 7-6(4) împotriva liderului mondial. În urma acestui eșec, Federer îi cedează prima poziție în clasamentul ATP lui Rafael Nadal.









Potrivit ATP, este doar pentru a doua oară în 18 ani când Roger Federer este învins de un jucător cu un clasament atât de slab. În plus, Federer, care venea după înfrângerea din finala de la Indian Wells (scor 6-4, 6-7 (8), 7-6 (2) pentru Juan Martin del Potro), nu mai pierduse două meciuri consecutive în circuitul ATP din 2014.





Kokkinakis este cel mai slab clasat jucător care învinge un număr 1 mondial, din 2003, când spaniolul Francisco Clavet, locul 178 ATP, l-a depăşit pe australianul Lleyton Hewittt, cu 6-4, 6-4, în turul al doilea, tot la Miami.





În runda următoare, Kokkinakis îl va înfrunta pe spaniolul Fernando Verdasco (39 ATP).







Federer a decis să nu joace sezonul pe zgură, nici la Roland Garros





"Am decis să nu joc sezonul pe zgură. Am discutat mult recent pentru a vedea unde mă aflu. Pentru a încheia, am aceeaşi părere că este mai simplu de a rămâne la două suprafeţe din trei, în acest moment. În continuare mi-ar plăcea să joc cât mai mult posibil şi pentru asta m-am gândit că zgura n-ar fi cea mai bună soluţie", a spus elveţianul, dezamăgit de înfrângerea suferită, potrivit lequipe.fr.







Lista jucătorilor cu cele mai multe săptămâni pe locul 1 ATP:



1. Roger Federer 308 săptămâni (din care 237 consecutive)

2. Pete Sampras 286

3. Ivan Lendl 270

4. Jimmy Connors 268

5. Novak Djokovic 223

6. John McEnroe 170

7. Rafael Nadal 166

8. Björn Borg 109

9. Andre Agassi 101

10. Lleyton Hewitt 80 etc.







Turul II, rezultatele consemnate sâmbătă:





Thanasi Kokkinakis (AUS) - Roger Federer (SUI/N.1) 3-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Fernando Verdasco (ESP/N.31) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 4-6, 6-0, 6-2

Steve Johnson (USA) - Adrian Mannarino (FRA/N.18) 6-3, 6-3

Pablo Carreno (ESP/N.16) - Denis Istomin (UZB) 6-1, 6-0

Tomas Berdych (CZE/N.10) - Yoshihito Nishioka (JPN) 6-1, 6-4

Frances Tiafoe (USA) - Kyle Edmund (GBR/N.21) 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5)

Karen Khachanov (RUS/N.32) - Marius Copil (ROU) 7-5, 6-3

Kevin Anderson (RSA/N.6) - Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 6-3

Alexander Zverev (GER/N.4) - Daniil Medvedev (RUS) 6-4, 1-6, 7-6 (7/5)

David Ferrer (ESP/N.28) - Evgeny Donskoy (RUS) 6-2, 6-2

Nick Kyrgios (AUS/N.17) - Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-1

Fabio Fognini (ITA/N.15) - Nicola Kuhn (ESP) 6-2, 6-4

Sam Querrey (USA/N.11) - Radu Albot (MDA) 7-6 (7/4), 6-1

Denis Shapovalov (CAN) - Damir Dzumhur (BIH/N.24) 6-1, 7-5

Borna Coric (CRO/N.29) - Leonardo Mayer (ARG) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4

Jack Sock (USA/N.8) - Yuki Bhambri (IND) 6-3, 7-6 (7/3)