LIVE Text Simona Halep vs Maria Sharapova 0-0

Meciul a inceput cu Sharapova la serviciu.







Zhang Juan este arbitrul din scaun al partidei.







Cele doua jucatoare au iesit la incalzire.







Rafael Nadal (2 ATP) este primul finalist de pe taboul de simplu masculin, ibericul iesind victorios din a 51-a intalnire cu Novak Djokovic. Nadal s-a impus in doua seturi, scor 7-6(4), 6-3, dupa o ora si 58 de minute de joc. Pe arena centrala va urma confruntarea dintre Halep si Sharapova.





Simona Halep (1 WTA) se află la un meci distanță de prima finală pe zgură din acest an, însă pentru a reuși această performanță trebuie să treacă de Maria Sharapova (40 WTA), jucătoare pe care a învins-o o singură dată în cele opt întâlniri directe. În semifinala de la Roma, Simona poate profita de avantajul prospețimii fizice: liderul mondial a disputat doar două partide la Foro Italico (două ore și 12 minute), în timp ce rusoaica a stat pe teren aproape 10 ore. Partida poate fi urmărită în direct la Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.







Simona Halep este pentru a patra oară în semifinalele turneului de la Roma, în sezonul precedent reușind să ajungă pentru prima dată în finala competiției, unde a fost învinsă de Elina Svitolina . De partea cealaltă, Maria Sharapova s-a impus de trei ori la Roma (2011, 2012 și 2015) și a mai ajuns de alte două ori până în semifinale.









La Roma, Sharapova și-a egalat cel mai bun rezultat din acest an. Rusoaica a mai ajuns în semifinale și la Shenzhen, primul turneul al anului la care a participat. A bifat apoi un tur trei la Australian Open, fiind depășită categoric de Angelique Kerber (6-1, 6-3).





Pentru "Masha" a urmat o perioadă neagră, având trei înfrângeri consecutive. A fost învinsă de Monica Niculescu (scor 4-6, 6-4, 6-3) în primul tur la Doha, a pierdut în fața japonezei Naomi Osaka (scor 6-4, 6-4) în runda inaugurală de la Indian Wells și a fost eliminată de Caroline Garcia în primul tur la Stuttgart (scor 3-6, 7-6(6), 6-4).











Parcursul celor două jucătoare la Roma:



Simona Halep:



Turul I: Bye

Turul II: 6-1, 6-0 cu (Japonia, 21 WTA), după 59 de minute

Optimi: (SUA, 14 WTA) a abandonat înaintea partidei

Sferturi: 6-2, 6-3 cu (Franța, 7 WTA), după o oră și 13 minute.



Maria Sharapova:



Turul I: 7-5, 3-6, 6-2 cu Ashleigh Barty (Australia, 18 WTA), după două ore și 33 de minute

Turul II: 3-6, 6-4, 6-2 cu Dominika Cibulkova (Slovacia, 34 WTA), după două ore și 32 de minute

Optimi: 6-3, 6-4 cu Daria Gavrilova (Australia, 24 WTA), după o oră și 39 de minute

Sferturi: 6-7, 6-4, 7-5 cu Jelena Ostapenko (Letonia, 6 WTA), după trei ore și 11 minute.



De-a lungul timpului, cele două jucătoare s-au duelat de două ori pe zgură, ambele partide fiind câștigate de Sharapova.



Halep vs Sharapova, de-a lungul timpului:



2017, Beijing (hard): 6-2, 6-2 pentru Halep

2017, US Open (hard): 6-4, 4-6, 6-3 pentru Sharapova

2015, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-4 pentru Sharapova

2014, Cincinnati (hard): 3-6, 6-4, 6-4 pentru Sharapova

2014, Roland Garros (zgură): 6-4, 6-7(5), 6-4 pentru Sharapova

2014, Madrid (zgură): 1-6, 6-2, 6-3 pentru Sharapova

2012, Beijing (hard): 7-5, 7-5 pentru Sharapova

2012, Indian Wells (hard): 6-3, 6-4 pentru Sharapova.



Simona Halep vs Maria Sharapova:



Vârsta: 26-31

Locul nașterii: Constanța - Nyagan, Russia

Înălțime: 1,68 metri - 1,88 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2018: 28/5 vs 12/6

Victorii/înfrângeri în carieră: 432/191 vs 629/157

Titluri în 2018: 1-0

Titluri în carieră: 16-36

Bani câștigați în 2018: $2,260,298 vs $950,730

Bani câștigați din tenis: $23,179,824 vs $37,389,452

Locul în clasamentul WTA: 1-40

Cea mai bună clasare din carieră: 1-1.





"Internazionali BNL d'Italia" se dispută în perioada 14-20 mai 2018, la "Foro Italico", competiția face parte din categoria "Premier 5" și se joacă pe zgură. Turneul are premii totale în valoare de $ 3,351,720.



Ultimele câștigătoare de la Roma:



2017 Elina Svitolina

2016 Serena Williams

2015 Maria Sharapova

2014 Serena Williams

2013 Serena Williams

2012 Maria Sharapova

2011 Maria Sharapova