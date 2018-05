LIVE Text Simona Halep vs Caroline Garcia 1-1

Simona intra perfect in teren si face diferenta cu o dreapta inversa (15-15). Garcia "pune totul" in lovitura sa de forehand, iar defensiva jucatoarei noastre cedeaza: 30-15.







1:1 Garcia face un pas in teren, iar acest lucru se traduce prin mai putin timp de reactie pentru Simona: tactica da roade, iar Caroline castiga trei puncte la rand (0-40). Isi face aparitia si o dubla greseala, iar egalitatea este restabilita...(1-1)







1:0 Meciul incepe cu Garcia la serviciu...Primul schimb al partidei ii revine frantuzoaicei, dupa o eroare cu reverul a Simonei. Halep cauta sa aiba adancime in executii, iar defensiva lui Garcia cedeaza (15-15). Simona simte destul de bine lovitura de rever, iar Caroline nu are raspuns pe o minge lunga a adversarei (15-30). Serviciul o ajuta acum pe Caroline: egalitate (30-30). Garcia vrea sa fie ofensiva, insa atacul ei cu dreapta se duce mult in aut. Inca o minge care nu prinde terenul pentru Garcia, iar Simona incepe partida cu un break







Vom vedea ce ne va propune prima intalnire dintre Halep si Garcia pe zgura. Frantuzoaica este o jucatoare incomoda, cu putine puncte slabe. Simona are nevoie de un meci in care sa incerce sa isi puna in aplicare planul tactic si sa se gandeasca mai putin la ceea ce face adversara. O Simona ofensiva poate bate pe oricine pe zgura...







Ne pregatim de meciul Simonei: in acest moment, la Roma sunt 21 de grade Celsius si un cer partial noros. Sa speram ca nu va ploua, pentru ca niciuna din arenele de la Foro Italico nu are acoperis...







Spre bucuria organizatorilor de la Roma, una din semifinalele de pe tabloul masculin de simplu propune un "afis" grozav: Rafael Nadal vs Novak Djokovic...







Meciul Simonei ar fi trebuit sa inceapa undeva la ora 20:30, insa partida dintre Novak Djokovic si Kei Nishikori s-a prelungit. Dupa un meci care a durat doua ore si 23 de minute, sarbul s-a impus in trei seturi, scor 2-6, 6-1, 6-3







Deși s-au întâlnit deja de patru ori până acum, Simona Halep și Caroline Garcia nu s-au duelat niciodată pe zgură. Acest lucru se întâmplă în sferturile de la Roma (Premier 5), iar pe lângă calificarea în penultimul act pentru Simona o victorie înseamnă rămânerea pe locul întâi în clasamentul WTA pe perioada Roland Garros-ului (ar putea fi favorită numărul unu la Paris). Halep și Garcia știu cine le așteaptă în semifinale: Maria Sharapova. Meciul este în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Halep vs Garcia:





2017, Singapore, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Garcia

2017, Beijing (hard): 6-4, 7-6(3)

2017, Toronto (hard): 6-4, 6-2 pentru Halep

2016, Sydney (hard): 6-4, 2-6, 6-1 pentru Halep





Semifinalele de la Roma:



Halep/Garcia - Sharapova

Svitoliva - Kontaveit



Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.







