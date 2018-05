​A pierdut primul set (4-6), dar nu a renunțat. L-a câștigat categoric pe al doilea (6-1), iar când Maria Sharapova și-a forțat încă o dată norocul cu o ședere prelungită la vestiare (ne aducem aminte de finala de la Roland Garros din 2014) a răspuns prin agresivitate pe teren. Simona Halep este în finală la Roma, însă ceea ce contează cel mai mult este atitudinea arătată împotriva Mashei.



Simona Halep, la finalul partidei spectacol cu Maria Sharapova:



SImona Halep comes back to defeat Maria Sharapova 4-6, 6-1, 6-4 to advance to the Rome final. https://t.co/uVvloDsLU5



