Maria Sharapova nu ia în calcul o retragere din tenis: "M-am întors pentru a câștiga Grand Slam-uri"

Pentru toți sportivii vine momentul în care trebuie să se "rupă" de ceea ce au făcut o viață, însă deocamdată Maria nu ia în calcul o despărțire de sportul care a făcut-o celebră."Încă nu am stabilit o dată pentru mine (n.r. în ceea ce privește ieșirea din scenă), dar întotdeauna am spus că vreau să mă retrag după propriile reguli" -Rusoaica a lăsat însă să se înțeleagă următorul aspect: retragerea nu ar avea neapărat legătură cu vârsta (să ne uităm doar la faptul că Nadal va împlini 32 de ani, iar Federer 37), ci mai ales cu rezultatele sportive."Când ai experiența câștigării de Grand Slam-uri, este absolut natural să ai în minte doar acest obiectiv. Mi-ar fi greu să spun că obiectivul meu pentru anul acesta este să câștig turnee de nivel inferior, pentru că mă străduiesc să stau pe și să câștig pe această . Voi continua să muncesc pentru această mare dorință" -Suspendată o bună perioadă pentru dopaj, Sharapova a revenit în circuitul WTA fără să aibă rezultatele așteptate de ea și de fanii ei.În 2018, Masha a jucat puțin, iar rezultatele nu au fost neapărat fantastice. Cea mai bună performanță a fost semifinala de la Shenzhen, acolo unde a fost învinsă de Katerina Siniakova. La Australian Open a bifat un tur trei, fiind depășită categoric de Angelique Kerber (1-6, 3-6).La ultimele două competiții la care a participat (n.r. Qatar și Indian Wells) a fost întrecută din runda inaugurală de Monica Niculescu, respectiv Naomi Osaka. Are cinci victorii și patru înfrângeri in 2018, iar marți se va duela cu franțuzoaica Caroline Garcia la Stuttgart.Prima ocazie pentru Sharapova de a-și îndeplini visul va fi la Roland Garros, competiție care va disputa în perioada 27 mai - 10 iunie, la Paris.De-a lungul carierei, Masha a triumfat de cinci ori în turneele de Grand Slam: Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) și US Open (2006).