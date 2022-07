Brittney Griner, vedeta baschetului feminin american, arestată de peste patru luni în Rusia, s-ar putea întoarce în țara sa natală ca urmare a unui schimb de prizonieri în care va fi inclus traficantul de arme rus Viktor Bout. Donald Trump nu este însă de acord cu planul administrației SUA.

Brittney Griner, arestata in Rusia Foto: Alexander Zemlianichenko / AP - The Associated Press / Profimedia