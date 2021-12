Ce a spus selecționerul Adrian Vasile după ce România a terminat pe locul 13 la CM de handbal feminin

"Am fost crescut gândindu-mă doar la locul unu şi nu pot să mă uit la locul 13 şi să fiu mulţumit, indiferent de evoluţia din teren. Pentru pentru mine în aceste şase luni echipa naţională este schimbată faţă de turneul preolimpic şi calificări. Pentru aceste şase luni echipa asta progresează şi o face foarte bine. Şi doar din punctul acesta de vedere sunt mulţumit, dar locul 13 nu are cum să mă mulţumească.

Nu pot să acord o notă echipei pentru acest turneu, dar este de trecere. Din ce arată echipa pe teren, din foarte multe puncte de vedere, arată bine. Vedem un grup care se stoarce de orice fel de resursă, care luptă până la capăt, acestea sunt lucrurile de bază. Cu acest turneu noi ne-am dat şansa să sperăm.

E locul 13 într-o zi de 13. Tot ceea ce contează la sfârşitul unei competiţii este clasamentul, într-adevăr. În drumul nostru către primele opt am dat de campioană, de trei echipe extraordinare şi poate uneori ai nevoie şi de puţin noroc la tragerea la sorţi. Dar sunt convins că dacă lucrurile vor continua corect şi fetele acestea vor face un un pas şi încă un pas poate că acel dram de noroc de care ai nevoie în sport va veni. Nu a fost acum acum, am fost nevoiţi să mergem la deal cu totul.

Modul în care s-au comportat fetele în toată perioada aceasta arată foarte multe lucruri bune despre ele. Trebuie să creadă în ele, au un viitor frumos. Turneul acesta arată că din punct de vedere fizic am făcut un pas în plus faţă de trecut, dar trebuie să îl facem mai bine. Trebuie ca munca pe care o facem zi de zi la cluburi să se apropie şi să fie la nivel internaţional, de top, care se poate vedea aici şi în Liga Campionilor.

Să te adaptezi la trei sisteme diferite de joc arată că jucătoarea română de handbal are creier şi asta este mişto. Acum trebuie să muncim doar la baza. Talentul este 'wow', dar munca este cheia. Trebuie să aliniem handbalul care se joacă în România la nivelul acesta sau cel care se joacă în Liga Campionilor.

Voiam să câştigăm, de aici am plecat, şi voiam să o facem pentru noi. Ăsta a fost planul nostru de la început. Ştiam cât de bună este Suedia, cred că am avut un plan bun, pe care l-am urmărit pe parcursul meciului, dar cred că într-un final diferenţa se face tot la lucrurile alea de bază, la tehnica individuală, la putere şi la faptul că Suedia este cu un plus în zona aceasta de putere.

Cred că după acest turneu fetele simt că pot produce handbal de calitate, am jucat împotriva unor trei echipe bune din handbal, şi intrăm în teren, simţind că putem să le batem, acesta este un lucru extraordinar. Cred că este un punct de plecare foarte bun, trebuie să fie mândre de munca pe care au făcut-o" - Adrian Vasile.

Naţionala României va reveni în ţară marţi seară.

CM de handbal feminin, sferturile de finală:





Danemarca vs Brazilia / marți, ora 18:30

Germania vs Spania / marți, ora 21:30

Franța vs Suedia / miercuri, ora 18:30

Norvegia vs Rusia / miercuri, ora 21:30.





Rezultatele înregistrate luni:





Puerto Rico vs Kazahstan 30-27

Suedia vs România 34-30

Norvegia vs Olanda 37-34.





Clasamentul final al Grupei Principale II:





1. Norvegia (189-111 golaveraj) 9 puncte

2. Suedia (198-121) 8

3. Olanda (212-128) 7

4. România (163-135) 4

5. Puerto Rico (82-216) 2

6. Kazahstan (97-230) 0.





Rezultatele înregistrate de România la CM de handbal feminin:

Grupa Preliminară C:





Grupa Principală II:





De știut:

Tricolorele au încheiat competiția din Spania pe locul 13. Obiectivul era clasarea în primele 10 locuri.

Sferturile de finală vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie.





La ultima ediţie a CM (din 2019), tricolorele s-au clasat pe locul 12.





România are în palmaresul participărilor la CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).