​CE Handbal (f): Explicațiile selecționerului Bogdan Burcea după ce România a rămas fără șanse la medalii

Dar trebuie să începem o reconstrucţie, să girăm aceste tinere jucătoare, altfel nu va exista viitor şi nu vor fi prezenţe la următoare turnee finale. Însă cred că România are această putere, chiar dacă avem resurse limitate din punct de vedere uman. Cred că sunt nişte jucătoare care vin din urmă, însă trebuie să avem răbdare cu ele, să avem încredere în ele, să facem tot posibilul să evolueze la cluburi, după care în mod sigur rezultatele vor apărea şi la echipa naţională”, a spus Burcea.





Antrenorul a precizat că în acest moment, după înfrângerea de joi, mentalul jucătoarelor este foarte important: “Este foarte greu, se vede cu ochiul liber că nu am reuşit înainte, în pregătire, să facem tot ceea ce ne-am dorit, să acoperim tactic tot ce ar fi trebuit sau să impunem prin prezenţa noastră, însă cred că mentalul în acest moment este important pentru ele, trebuie să subliniem chiar dacă puţine sau aproape deloc, lucruri bune. Trebuie să ridice fruntea sus, să se autoevalueze corect din punct de vedere al prestaţiei şi să facem tot posibilul ca astfel de evoluţii să nu mai apară în următoarele meciuri”.





Bogdan Burcea a mai declarat că aceasta este o perioadă de tranziţie pentru echipa naţională: “Este o perioadă de tranziţie pentru echipa naţională, mult mai devreme se impunem anumite reguli în România pentru a putea susţine jucătoarele. Trebuie fie să te duci la rezultat până în ultima clipă şi să mizezi pe aceiaşi oameni, fie să îndrumi jucătoarele unde să meargă şi apoi să le promovezi la echipa naţională. Sunt sportive ca Neagu, Buceschi, cu foarte multe finale, şi-au făcut datoria, încearcă în continuare să ajute echipa naţională clar, însă trebuie să creştem, să construim şi viitoarea echipă naţională”.





Antrenorul secund al naţionalei, Robert Licu, consideră că jucătoarele trebuie să creadă în ele la meciul următor că pot câştiga. El a menţionat că în România sunt multe lucruri de îmbunătăţit în handbal şi trebuie lucrat de la nivel de juniori.





“Important e ca în ziua jocului să le facem să înţeleagă şi să creadă mult în ele că acel joc poate fi câştigat şi trebuie câştigat pentru a fi mulţumiţi cu noi înşine în primul rând. N-aş vrea să cred că handbalul feminin este pe o pantă descendentă şi sper să reuşim să imprimăm mai multă dorinţă, mai multă agresivitate, să reuşim să nu ajungem în momentul acela.

Sunt multe lucruri de îmbunătăţit şi vor trebui aplicate la nivelul juniorilor, pentru că e greu de crezut că jucătoare care s-au impus sau sunt pe cale să se impună vor mai putea să schimbe anumite obişnuinţe, de aceea trebuie lucrat de la nivelul juniorilor.



Trebuie gândită o strategie în aşa fel încât numărul jucătoarelor străine să ajute dezvoltarea handbalului românesc şi să contrubuie la dezvoltarea jucătoarelor care cresc lângă aceste jucătoare de valoare. Trebuie gândit ceva în aşa fel încât să existe un progres şi nu un regres, având în vedere că unele joacă foarte puţin la echipele de club”, a spus Licu.





România a pierdut în fața Croației (20-25), rezultat în urma căruia fetele noastre nu mai păstrează șanse matematice la medalii la CE de handbal feminin.



Grupa II Principala, program meciuri:

10 decembrie: Croaţia - România 25-20, Olanda - Norvegia 25-32

12 decembrie: Ungaria - Germania, Croaţia - Norvegia

14 decembrie: Olanda - Germania, Ungaria - România (21:30)

15 decembrie: Olanda - România (17:00), Croaţia - Germania, Ungaria - Norvegia.



1. Norvegia 6 puncte

2. Croația 6

3. Olanda 2

4. Germania 2 (-1 meci)

5. Ungaria 2 (-1 meci)

6. România 0





De știut: Primele două clasate din Grupele Principale se vor califica în semifinale (18 decembrie).

Echipele de pe locurile 3 vor juca în meciul pentru locurile 5-6. Finalele CE vor avea loc pe 20 decembrie.

Viitoarea regină a Europei va obține calificarea directă la CE 2022, iar primele patru clasate vor ajunge la CM 2021.

România a încheiat pe 4 ultima ediție a CE, disputată în 2018.

“Din păcate jocul a fost lipsit de consistenţă ieri, nu am arătat nimic care să ne facă să sperăm la un rezultat pozitiv aşa cum am făcut la meciurile anterioare. Abordarea nu a arătat unitate şi apărare. Am sesizat o stare de agitaţie pe care din păcate nu am reuşit nici la pauză să o punem la punct iar rezultatul a fost nerefast, nedorit, însă real. Asta este.Spuneam în urmă cu două zile că aceste sportive ne-au obişnuit cu un nivel foarte bun, trebuie să admitem totuşi, spuneam înainte de turneul final că este apogeul unei generaţii, şi merită felicitări şi aprecierea tuturor pentru aceste lucruri. Şi la acest turneu final, indiferent de condiţii, nimeni dintre noi nu s-a prezentat aici să piardă şi să scriem istorii negative, recorduri negative.