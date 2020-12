LiveText România vs Norvegia (de la ora 21:30)

După o înfrângere cu Germania și un succes contra Poloniei, pentru Cristina Neagu și compania a venit momentul adevărului: un duel cu puternica formație a Norvegiei. Calificată în Grupele Principale de la CE de handbal feminin, naționala României se va duela cu Nora Mork și coechipierele ei. Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport, Telekom și LookTV de la ora 21:30.





Victoria cu Polonia (28-24) și jocul rezultatelor au adus calificarea în Grupele Principale. Greul însă de-abia acum începe: fetele lui Bogdan Burcea se vor duela cu Norvegia, formație care se află pe lista scurtă a favoritelor la orice turneu final de handbal feminin.







România, rezultate consemnate până acum la CE:





Grupa D, clasament:





1 Norvegia 4 puncte (77-45) / 2 meciuri

2 Germania 3 (66-83) / 3 meciuri

3 România 2 (47-46) / 2 meciuri

4 Polonia 1 (67-84) / 3 meciuri







Meciurile zilei la CE de handbal:





Germania vs Polonia 21-21

Spania vs Cehia 27-24

România vs Norvegia (21:30)

Rusia vs Suedia (21:30)





Lotul României la Euro 2020:

Eliza Buceschi - CS Rapid Bucureşti

Denisa Dedu - CSM Bucureşti

Nicoleta Dincă - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud

Alexandra Dindiligan - HC Zalău

Yuliya Dumanska - Podravka Koprivnica

Ana Maria Iuganu – SCM Gloria Buzău

Cristina Laslo – CS Minaur Baia Mare

Ana-Maria Măzăreanu - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud

Laura Moisă - CSM Bucureşti

Cristina Neagu - CSM Bucureşti

Lorena Ostase - CSM Slatina

Anca Polocoşer - CS Minaur Baia-Mare

Andreea Popa - CS Minaur Baia-Mare

Laura Popa - CS Rapid Bucureşti

Ana-Maria Savu - SCM Craiova

Sonia Seraficeanu - CS Minaur Baia-Mare

Alexandra Subţirică Iovănescu - SCM Gloria Buzău

Ana-Maria Ţicu - SCM Craiova

Staff:

Bogdan Burcea - Antrenor Principal

Robert Licu - Antrenor Secund

Fort Mauri Jaume - Antrenor Portari

Ştefan Ciuntu - Preparator Fizic

Ioan Radu Cheregi - Performance Analyst

Florin Ciocoiu – Doctor

Valentin Cucu - kinetoterapeut

Lavinia Vlangar – kinetoterapeut

Nicoleta Alexandrescu – Team manager

Doru Costică – Media Manager

Echipa naţională a României face parte din Grupa D alături de Norvegia, Germania şi Polonia, la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2020.

Partidele României vor avea loc în oraşul Kolding.

Cum arată grupele:

A: Franța, Danemarca, Muntenegru, Slovenia B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croația D: România, Norvegia, Germania, Polonia.

Sistemul de joc

Primele trei clasate din cele 4 grupe se vor califica în Grupele Principale, fază a competiției unde se va ajunge cu punctele acumulate cu celelalte două naționale calificate din grupa preliminară.

Vor fi două Grupe Principale (de câte șase echipe), iar din acestea vor merge în semifinale primele două clasate.

România va face parte din Grupa Principală II, acolo unde vor veni și echipele din Grupa C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croația - primele trei clasate).

De știut: Cel mai bun rezultat al fetelor noastre la CE a fost clasarea pe locul 3, la ediția din 2010. România a mai bifat două prezențe pe locul 4, la edițiile din 2000 și 2018.

Germania a obținut calificarea în Grupa Principală II, după ce a terminat la egalitate, scor 21-21, partida disputată împotriva Poloniei.