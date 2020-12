LiveText România vs Germania 0-0 (Rep I)

Meciul are loc în Sydbank Arena din Kolding

Echipele au intrat pe teren, urmează intonarea celor două imnuri



Julie și Charlotte Bonaventura sunt arbitrele partidei din Kolding



România debutează la CE de handbal feminin contra Germaniei, într-un meci care se dispută la Kolding, Danemarca. Confruntarea poate fi urmărită LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport, Telekom și Look Sport.

De știut:

Denisa Dedu nu a fost inclusă în lotul meciului cu Germania, ea neprimind acceptul EHF fără rezultatul celui de-al doilea test pentru Covid-19, cel care a fost făcut în cursul dimineţii zilei de joi.

Cel mai bun rezultat al fetelor noastre la CE a fost clasarea pe locul 3, la ediția din 2010. România a mai bifat două prezențe pe locul 4, la edițiile din 2000 și 2018.







CE 2018 / Germania-România 24-29

CE 2016 / Germania-România 22-23

CM 2013 / Germania-România 26-23





Programul României la Euro:





România vs Germania (3 decembrie, ora 19:00)

România vs Polonia (5 decembrie, ora 17:00)

România vs Norvegia (7 decembrie, ora 21:30).





*Duelurile vor fi în direct pe Digisport, Telekom și Look Sport și LiveText pe HotNews.ro.