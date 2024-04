SuperLiga - Powered by Superbet Miercuri, 17 Aprilie 2024, 12:00

Clubul Universitatea Craiova, care l-a demis recent pe Ivaylo Petev, a anunțat miercuri că noul antrenor al echipei din SuperLiga este Constantin Gâlcă.

Constantin Galca Foto: PIOTR KUCZA / imago sportfotodienst / Profimedia

În vârstă de 52 de ani, Gâlcă a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2024-2025, cu opţiune de prelungire.

„Din noul staff tehnic vor mai face parte Dumitru Uzunea - antrenor secund, Iulian Matei - antrenor secund şi Ciprian Pruna - preparator fizic. Constantin Gâlcă va conduce în cursul zilei de astăzi primul antrenament în Baza de Pregătire Ilie Balaci”, a anunțat gruparea olteană.

Constantin Gâlcă a pregătit-o cel mai recent pe Radomiak, în perioada aprilie - noiembrie 2023. Cu el la cârmă, polonezii au câștigat 8 dintre cele 22 de partide disputate.

În urmă cu aproximativ 9 ani, Gâlcă a avut ultima experiență în fotbalul românesc, reușind să cucerească alături de FCSB titlul, Cupa României și Cupa Ligii.

De-a lungul carierei, Gâlcă le-a mai antrenat pe Almeria B, România U17, Espanyol, Al-Tawwoun, Al-Fayha, Vejle și Al-Hazem.

Universitatea Craiova a început play-off-ul SuperLigii cu două victorii (vs CFR Cluj și Rapid), dar apoi a fost eliminată din Cupa României (0-1 vs Oțelul Galați) și a suferit două înfrângeri în campionat (vs FCSB și Farul).

SuperLiga, clasament play-off

1. FCSB – 44 puncte

2. CFR Cluj – 31 p

3. Universitatea Craiova – 31 p

4. Farul Constanța – 29 p

5. Rapid București – 28 p

6. Sepsi Sf. Gheorghe – 27 p.