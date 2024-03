SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 14 Martie 2024, 17:38

0

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a reacționat după ce Daniel Niculae a fost ridicat de forțele de ordine în dimineața zilei de joi, președintele grupării giuleștene fiind audiat într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT.

Dan Sucu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

>> Daniel Niculae, președintele Rapidului, a fost ridicat de forțele de ordine - Detalii din dosar

Dan Șucu: „Nu mi-l imaginez pe Daniel Niculae cu o mitralieră în mână. Pe baza a ce știm acum, nu va fi suspendat”

Niculae este suspectat că ar fi ajutat suporterii Rapidului să introducă materiale pirotehnice la meciuri. Dacă va fi găsit vinovat, președintele grupării giuleștene riscă să fie interzis pe stadion, potrivit Legii 4/2008.

​„M-am trezit azi-dimineață cu un telefon, prin care mi s-a transmis că președintele clubului a plecat la audieri. E ceva în afara lucrurilor cu care ești obișnuit, dar în fotbal te obișnuiești cu multe. Avem niște informații suplimentare.

Am văzut foarte puțin din datele care sunt în dosar, am văzut partea care avea legătură cu Daniel. Respectarea legii este esențială, oriunde suntem. Dar aș face o diferență între violență și niște torțe aprinse.

Cercetarea are loc în continuare. Noi avem obligația să respectăm legile. Înţeleg că tot ce înseamnă partea cu torţele şi materialele pirotehnice e în afara legii, dar nu putem face o echivalare între niște torțe și violență, bătaie pe stadion, distrugeri. Sunt lucruri foarte diferite.

Nu mi-l imaginez pe domnul Niculae cu o mitralieră în mână. Dacă aș ști că în casa lui Daniel sunt arme și muniții, aș avea o problemă. Dar nu cred că e cazul.

Pe baza a ce știm acum, Nico nu va fi suspendat. Așteptăm să aflăm mai multe și vom vedea, dar nu e cazul. Nu am văzut pe cineva mai implicat la Rapid decât pe el. Am discutat cu Nico, nu mi-am dat seama de ceva care să fie în neregulă” - Dan Șucu, citat de Gazeta Sporturilor.

În vârstă de 41 de ani, Daniel Niculae ocupă funcția de președinte al Rapidului începând din anul 2021. S-a retras din sportul de performanță tot din tricoul giuleștenilor, în 2018.

De-a lungul carierei, Niculae a evoluat pentru Rapid, Auxerre, AS Monaco, AS Nancy, Kuban Krasnodar și Astra Giurgiu.

A îmbrăcat de 39 de ori tricoul naționalei României, pentru care a reușit și 9 goluri.

Dan Șucu: „Noi păzim stadionul doar pe perioada meciului. Nu știm ce se întâmplă cât noi nu suntem aici”

În urma percheziţiilor domiciliare făcute la mai mulți suporteri ai Rapidului (în București, Prahova, Ilfov), procurorii au găsit materiale pirotehnice, dar şi arme, inclusiv arme de foc letale. 28 de persoane urmează să fie duse la audieri.

Acuzaţiile din acest dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, distrugere prin incendiere, tulburarea ordinii publice prin violenţă asupra bunurilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice fără drept.

„Noi, în club, avem un buget de 25 de mii de lei prin care susținem autocare și tot ce însemnă deplasările suporterilor. Și o dată sau de două ori avem contribuție la coregrafii. Nu e ceva foarte plăcut ce s-a întâmplat azi, dar începe o nouă competiție.

Rapid nu a mai participat la o asemenea competiție de mulți ani. Vreau să vorbesc cu jucătorii, e șansa lor să fie un grup, nu infracțional, dar un grup. Sâmbătă a fost cea mai frumoasă seară pe care am trăit-o în fotbal. Joi nu mai e așa frumos.

Azi mă simt ca și cum a fost o nuntă frumoasă, iar la final a aruncat cineva cu noroi pe rochia miresei. Noi suntem chiriași aici, preluăm spațiul cu cel mult 24 de ore înainte de meci. Noi păzim stadionul doar pe perioada meciului. Nu știm ce se întâmplă pe stadion cât noi nu suntem aici.

Acest stadion aparține Clubului Sportiv Rapid. Trebuie să vorbesc cu proprietarul despre firma de pază angajată. A noastră se numește Libra și nu are legătură. Este doar pentru eveniment.

Avem între 250 și 350 de oameni în dispozitivul de pază al firmei cu care lucrăm. Nicio firmă nu poate fi sigură că niciun nedumerit nu va arunca cu o făclie pe teren. Dacă aș găsi una, m-ar ajuta și pe mine cu alte cheltuieli. O zi la două săptămâni ne aparține. În ce privește paza pe perioada cât noi suntem chiriași, nu mă privește pe mine” - Dan Șucu.

>> Ce au găsit procurorii în urma perchezițiilor din dosarul care vizează clubul Rapid București

Dan Șucu: „Nu există o atmosferă mai civilizată decât pe Giulești”

Finanțatorul Rapidului a precizat că este esenţială respectarea legii, dar ar trebui să se facă diferenţa între violenţă şi aprinderea de torţe.

„Sunt extrem de multe încăperi în acest stadion pe care nu le cunoaștem și nu e treaba noastră. Nu avem ce să ne reproșăm privind organizarea meciurilor. Dacă o să vedem că e ceva care ne scapă, ne vom conforma.

Ideea de a rezolva problemele prin forță nu mă reprezintă. Noi am văzut o relație tot mai civilizată între noi și galerie. Nu există o atmosferă mai civilizată decât pe Giulești. Nu vreau să le dăm percepția fanilor că nu e sigur pe stadion. Cel mai greu pentru mine a fost când am luat două autogoluri cu Petrolul, nu acum.

Cum aș putea compara ce se întâmplă aici cu ce a fost pe Arcul de Triumf. Cum puteți face asta? Existența unei torțe în tribună e greu de văzut ca ceva penal. Văd meciuri din Grecia unde materialele sunt folosite de mult mai multe ori ca aici.

Legea trebuie respectată. Așteptăm fanii pe Giulești cu Farul, sunt în siguranță. Nu au avut acordul meu să bage material. Dacă au cerut altcuiva, nu știu ce să spun. Am fost sancționați cu 60.000 de lei, am avut sectoare suspendate, iar noi am avut doar o torță. Este exagerat.

Sper din toată inima ca legea să se aplice pentru toată lumea. Au fost mai multe torțe ale oaspeților decât ale noastre. În momentul în care România are legi, instituții, nu mai am eu ce să fac.

Am hotărât că dacă tot eram pe aici, mi-a făcut plăcere să vă salut” - Dan Șucu.

>> SuperLiga: Amenzi drastice după derbiul Craiovei și Rapid - FCSB