SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 06 Ianuarie 2024, 17:56

0

Finanțatorul FCSB-ului a anunțat despărțirea de Damjan Djokovic, după ce i-ar fi achitat mijlocașului suma de 70.000 de euro pentru a-i rezilia contractul. Acum, jucătorul s-ar fi înțeles deja cu Rapid București.

Damjan Djokovic Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Damjan Djokovic va semna cu Rapid după ce a reziliat cu FCSB

Damjan Djokovic nu mai prindea postul de titular la FCSB, așa că finanțatorul echipei a luat decizia de a-i plăti suma de 70.000 de euro pentru a-i rezilia contractul.

Mai mult decât atât, Gigi Becali a confirmat că mijlocașul croat s-ar fi înțeles deja cu Rapid și că ar fi deja prezent în cantonamentul formației antrenate de Cristiano Bergodi.

„I-am dat drumul să plece la Rapid. El oricum am înţeles că s-a înţeles cu ei, practic. A plecat, ce mai contează? Am dat eu bani. I-am dat bani lui. 70.000 de euro i-am dat ca să plece.

Noi dacă facem un contract, trebuie să-l respectăm. Are contract, când vrei să plece negociezi cu el. Nu are rost să discutăm ce nu mi-a plăcut. Poate merge la Rapid şi sparge norii. Se antrenează extraordinar, dar aşa am hotărât noi.” - a transmis Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

23 de meciuri, 4 goluri și o pasă decisivă a reușit Djokovic în tricoul celor de la FCSB.

Clasament SuperLiga după 21 de etape

1. FCSB 44 puncte / 21 meciuri

2. CFR Cluj 36 / 21

3. Universitatea Craiova 34 / 21

4. Rapid București 33 / 21

5. Sepsi Sf. Gheorghe 30 / 21

6. Farul Constanța 30 / 21

7. FC Hermannstadt 29 / 21

8. Universitatea Cluj 29 / 21

9. U Craiova 1948 27 / 21

10. Petrolul Ploiești 27 / 21

11. Oțelul Galați 26 / 21

12. UTA Arad 24 / 21

13. FC Voluntari 24 / 21

14. Poli Iași 23 / 21

15. Dinamo 16 / 21

16. Botoșani 12 / 21.