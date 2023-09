SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 17 Septembrie 2023, 22:13

​Rapid a ratat șansa de a obține a patra victorie consecutivă în SuperLiga României și a remizat în deplasare la Oțelul Galați, scor 0-0. La finalul partidei, antrenorul giuleștenilor s-a declarat mulțumit de rezultat.

Cristiano Bergodi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rapid, neînvinsă de 4 etape în campionat

Rapidul a luat doar un punct din deplasarea de la Galați, contra Oțelului și a ajuns la 4 partide la rând fără înfrângere în campionat.

Giuleștenii au învins Farul, FC U Craiova 1948 și Dinamo, dar au fost ținuți în șah de echipa antrenată de Dorinel Munteanu.

La finalul disputei, Cristiano Bergodi, antrenorul alb-vișiniilor, a analizat per total jocul echipei și s-a declarat mulțumit de rezultat, motivând că Oțelul este o formație bună a SuperLigii.

„Rezultatul (n.r. l-a dezamăgit). Voiam a patra victorie, dar nu a fost posibil. A fost un punct câștigat. Oțelul e o echipă care se apără foarte bine, nu a fost ușor să creăm spații. Ei au ținut ritmul sus, nu au scăzut.

Am găsit o echipă bună, foarte bine pregătită fizică. Echipa a arătat caracter. Nu găsim alibi pentru un jucător că a venit afectat de la națională. În prima repriză am intrat în careu, dar nu am reușit să materializăm.

Eu sunt mulțumit oricum. E un punct câștigat într-un meci de luptă. Sunt mulțumit de cine a intrat. Noi rămânem așa.

Nu stau acum să mă gândesc la un fundaș central. Nu știu. Nu vorbesc de transferuri, ci de cum a jucat echipa. Repet, un punct câștigat.” - a transmis acesta, potrivit Digi Sport.

SuperLiga, runda 9:

UTA Arad - Universitatea Cluj 0-1

Dinamo București - FC U Craiova 1948 0-1

Universitatea Craiova - Sepsi Sfântu Gheorghe 2-1

17 septembrie

Hermannstadt - FC Voluntari 3-1

Oțelul Galați - Rapid București 0-0

LIVE Farul Constanța - FCSB

18 septembrie

18:30 Poli Iași - FC Botoșani

21:30 CFR Cluj - Petrolul Ploiești