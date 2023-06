SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 27 Iunie 2023, 16:34

​FCSB a cerut eliminarea regulii U21 începând cu ediția 2023/24 a SuperLigii, dar propunerea a fost respinsă de Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal. După ce a părăsit ședința, Gigi Becali i-a atacat pe rivalii din prima ligă de fotbal a României.

Gigi Becali Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

În ultimele trei sezoane, echipele din SuperLiga au fost obligate să folosească cel puțin un jucător sub 21 de ani pe parcursul partidelor. Acest lucru se va întâmpla și în sezonul care va debuta pe 15 iulie.

Gigi Becali: „Cel mai mult m-a dezamăgit Rapid. Rapid - sclav”

Doar 7 cluburi au votat pentru eliminarea regulii U21, iar Gigi Becali nu s-a abținut și i-a criticat pe rivalii care nu au fost de partea sa.

„Am vrut să văd cine sunt sclavii şi cine sunt trădătorii. Eu ce am vrut nu am putut să realizez. Burleanu l-a învins pe Becali. Am supus la vot, iar dacă eu aveam aici majoritatea, în primul meci nu băgam jucător Under-21 şi după mă duceam la TAS şi câştigam.

Sunt doar 7 cluburi, dacă eram 9 aveam majoritatea. A fost 7-7 şi 2 s-au abţinut. E vorba despre principiu, nu vreau să vină cineva să îmi spună că sunt obligat să fac ceva. Când au băgat regula asta eu eram la puşcărie.

Cei care nu au semnat sunt sclavi. Lor le place să fie obligaţi. Păi atunci să îi ducem pe plantaţie şi să le dau sapa în mână. Şi să sapi tu până îţi zic să te opreşti. Cel mai mult şi mai mult m-a dezamăgit Rapid, Rapid sclav. Pentru ce să vrei să fii obligat? Ai jucător, îl bagi. Dar de ce să fii obligat?

Acum n-avem ce să facem, trebuie să ne supunem regulii. Asta e... se mai poate schimba doar prin prin plângeri la Parchet pentru acuzaţii de sclavie. Nu e o coaliţie anti-Becali, ei vor să fie sclavi” - Gigi Becali, citat de DigiSport.

De știut:

Au votat pentru eliminarea regulii U21: FCSB, U Craiova 1948, CFR Cluj, FC Botoșani, Universitatea Craiova, FC Hermannstadt și Poli Iași.

Au votat pentru menținerea regulii U21: FC Voluntari, Oțelul Galați, Dinamo București, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Universitatea Cluj și Rapid București.