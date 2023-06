SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 01 Iunie 2023, 12:48

Red. Sport • HotNews.ro

​FCSB a avut ultimii ani probleme în găsirea unui stadion pe care să joace meciurile considerate pe teren propriu, iar gruparea bucureșteană va fi nevoită să părăsească din nou Arena Națională în luna iulie.

Jucătorii echipei FCSB Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

FCSB va juca pe noul stadion din Targoviște

Deranjat de faptul că Arena Națională va găzdui concertele formațiilor Guns’N Roses (16 iulie) și Depeche Mode (26 iulie), Gigi Becali a anunțat că vicecampioana României va disputa primele meciuri din noul sezon (SuperLiga și preliminariile Conference League) pe noul stadion din Târgoviște.

„Noi o să jucăm la Târgoviște, pentru că avem un tralalachi care conduce primăria. Nu putem pe Arena Națională, pentru că sunt concerte, am primit notificare. Așa se întâmplă dacă e primar un tralalachi (n.r. Nicușor Dan), el face concerte.

Pe Ghencea nu putem să jucăm, că nu vrea Talpan. Nu avem unde să jucăm, o echipă care are a 20-a participare la rând în cupele europene. Plus jucători de milioane de euro. Astea sunt statisticile!” - Gigi Becali, potrivit AS.

Inaugurat la chiar ultimul meci disputat de Chindia în SuperLiga (2-2 vs FC Voluntari), stadionul are 9.000 de locuri și a costat 15 milioane de euro.