Duminică, 05 Martie 2023, 23:35

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

FCSB a pierdut duminică seară pe terenul celor de la UTA Arad (3-1), iar jocul vicecampioanei României a fost unul foarte modest, mai ales în repriza secundă.

Florinel Coman Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Florinel Coman a dat vina pe teren după înfrângerea de la Arad

Marcator al unui gol superb în confruntarea de pe stadionul Francisc von Neuman din Arad, Florinel Coman a fost destul de sincer la finalul partidei și a dat vina pe gazon pentru jocul modest făcut de el și colegii săi.

„Am avut un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu, cu o echipă în foame de rezultate, care a pregătit jocul foarte bine, a câștigat duelurile aeriene.

Noi nu ne-am putut face jocul, nu am avut o posesie bună, dueluri mai puține, din cauza terenului. UTA a meritat să câștige.

V-am spus motivele pentru care am pierdut, nu am reușit să recuperăm mingea a doua, ei au venit cu mingi lungi, noi nu am avut echipă compactă, am stat lăbărțați.

Am avut ocazii, puteam să intrăm cu 2-1 la pauză, asta este, ne pare foarte rău. Noi am încercat să jucăm, dar, din păcate, e normal să ne pună probleme suprafața. Ați văzut pe ce teren jucăm acasă și ce fotbal jucăm acasă.

Îmi pare rău pentru suporteri, care au venit în număr foarte mare, ne-au încurajat. La final, ne-au spus să ținem capul sus, că se mai întâmplă.

Da, putem reveni, clar, de mâine o luăm de la capăt. A fost un meci pierdut. Dacă jucam pe o suprafață bună și jucam în halul în care am jucat, da, puteam spune...” - a declarat Coman, potrivit Digi Sport.

Clasament SuperLiga

1. Farul Constanța 61p / 29 de meciuri

2. CFR Cluj 59p / 28 de meciuri

3. FCSB 54p / 29 de meciuri

4. Rapid București 52p / 29 de meciuri

5. Universitatea Craiova 51p / 29 de meciuri

6. Sepsi OSK 41p / 28 de meciuri

7. FC U Craiova 1948 40p / 29 de meciuri

S-au jucat în etapa 29 din SuperLiga

U Cluj - Farul 2-0

FC U Craiova 1948 - FC Botoșani 1-0

Rapid - Hermannstadt 0-1

CS Mioveni - Chindia Târgoviște 2-0

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-1

Se vor disputa luni

FC Voluntari - FC Argeș (de la ora 18:00)

Sepsi - CFR Cluj (de la ora 20:30)

*Meciurile pot fi văzute în direct pe Digisport, Orange Sport și Prima Sport.

Cum arată clasamentul din SuperLiga în partea sa inferioară

11. Chindia Târgoviște 31p / 29 de meciuri

12. FC Botoșani 31p / 29 de meciuri

13. Hermannstadt 29p / 29 de meciuri

14. UTA Arad 27p / 29 de meciuri

15. FC Argeș 26p / 28 de meciuri

16. CS Mioveni 21p / 29 de meciuri