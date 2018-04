CM Snooker: Marco Fu, Graeme Dott și Matthew Stevens, eliminați din primul tur; Ali Carter, adversarul lui Ronnie O'Sullivan în optimi

Disputele din turul întâi se vor juca după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula va fi "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.



În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".



Cum se va juca în finală



Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).



Jucatorii cu cele mai multe titluri



* începand de la prima editie, din 1927

1 Joe Davis - 15

2 Fred Davis, John Pulman - 8

3 Stephen Hendry - 7

4 Ray Reardon, Steve Davis 6

5 Ronnie O'Sullivan 5

6 John Higgins 4

7 John Spencer, Mark Selby 3

8 Walter Donaldson, Alex Higgins, Mark Williams - 2.



Dintre toți cei enumerați, în activitate se mai află doar următorii: Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams și Mark Selby.





Cele mai multe apariții consecutive la CM: Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Stephen Hendry (27).



Cele mai multe apariții: Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Steve Davis (30).



Marele câștigător al Campionatului Mondial va încasa un premiu de £425,000, în timp ce finalistul va fi răsplătit cu £180,000.

(88) 119-0, 0-104 (99), (56) 79-27, 65-22, 31-84, (80) 92-35, (52) 70-8, (89) 89-19-72 (56), (75) 86-34, (137) 137-0, 59-46, 70-52, (59) 59-68, 69-11, 0-95 (94)Graeme Dott6-88, (106) 113-12, 0-82, 3-51, 64-68, (52) 61-54, 0-68, 9-60, (61) 65-23, (62) 64-20, (108) 109-7, 74-40, 0-87, 61-50, 0-75 (75), 69) 70-0, (56) 109-5, (63) 79-22Matthew Stevens0-64 (60), 64-33, 60-8, 75-44, 14-77 (77), 72-0 (94) 98-1, (65) 72-28, (126) 127-8, (121) 121-0, 11-89 (68), 76-56, (54) 77-31Marco Fu36-67, 68-42, 0-122 (122), 0-73, 45-78 (51), (102) 126-8, 58-49, 0-131(127), 0-90 (87), 0-83 (50), 0-74, 65-30, (120) 120-1, 0-80 (79), 32-88 (61).M.Allen vs L.Highfield (de la ora 12:00)B.Hawking vs S.Carrington (de la ora 12:00)J.Ding vs X.Guodong (de la ora 16:30)S.Murphy vs Jam.Jones (de la ora 16:30)L.Brecel vs R.Walden (de la ora 21:00)*Competiția poate fi urmărită în direct la Eurosport.