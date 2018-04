​PREZENTARE CM Snooker 2018 - Magia tacurilor: The Crucible Theatre, tărâmul viselor

Era modernă a competiției (un fel de "Era Open" din tenis) a început în 1969.

Recordul de titluri (n.r. era modernă) este deținut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (câte 6) și Ronnie O'Sullivan (5).

Mondialul din 2008 a fost primul care a produs două brek-uri maxime în fazele finale. În aceste condiții, Ronnie O'Sullivan și Ali Carter au fost nevoiți să împartă premiul.

Cel mai tânăr campion mondial este Stephen Hendry, cel care a câștigat finala din 1990 la vârsta de 21 de ani.

În istoria Campionatului Mondial, doar patru campioni au fost din afara Regatului Marii Britanii: Horace Lindrum (Australia, în 1952), Cliff Thorburn (Canada, în 1980), Ken Doherty (Irlanda, în 1997) și Neil Robertson (Australia, în 2010).

De când turneul s-a mutat la Crucible, singurii campioni care și-au apărat titlul cu succes sunt Steve Davis, Stephen Hendry, Ronnie O'Sullivan și Mark Selby.

În urmă cu 91 de ani, Campionatul Mondial pleca la drum, prima ediție fiind una câștigată de Joe Davis. Finala a avut loc la Camkin's Hall din Birmingham, iar Joe a trecut cu 20-11 de Tom Dennis. Cel mai mare break al competiției a fost de 60 de puncte (n.r. Albert Cope), iar câștigătorul mondialului a primit un cec în valoare de 6 lire și 10 șilingi.Sursa foto: WikipediaDe altfel, primele 14 ediții consecutive au un numitor comun: Joe Davis. Britanicul nu a avut concurență, fiind jucătorul cel mai în formă din circuit . Între 1941 și 1945 nu s-a ținut CM, iar la revenire (1946) Joe Davis și-a trecut în palmares ultimul său titlu.Cu trei titluri în ultimii patru ani, Mark Selby este mare favorit și la ediția din 2018 a Campionatului Mondial de Snooker. "The Jester from Leicester" este incredibil la capitolele defensivă și mental, iar dacă va fi la un nivel înalt și în ceea ce privește loviturile de distanță, atunci va fi cu adevărat greu de oprit. Crucible Theatre se afla în centrul orașului Sheffield (South Yorkshire) și a fost construit în anul. Arhitect: "RHWL Architects" (1961-2015). Începând din este an de an gazda Campionatului Mondial de Snooker. Adresa: 55 Norfolk Street, Sheffield. Are o capacitate de. A apărut în locul "Playhouse Repertory theatre". Pe lângă snooker, aici s-au mai disputat întreceri de. A fost renovat între 2007 și 2009, iar redeschiderea oficială a avut loc pe. Costurile totale ale renovării au fost de. Sheffield este un oraș aflat în nordul Angliei, în comitatul South Yorkshire. Are o suprafață de 367.94 km2, iar numele vine de la River Sheaf, râul care traversează orașul. Aria metropolitană a Sheffield-ului are o populație de aproape 1,69 milioane de locuitori (orașul în sine are undeva la 575 de mii de locuitori). Este unul din cele mai verzi orașe din Europa, cu cele 250 de parcuri, păduri și grădini pe care le deține. Se estimează că în Sheffield există aproximativ 4,5 milioane de copaci. Orașul a devenit celebru în secolul XIX datorită producției de oțel. Snooker-ul nu se poate lăuda cu premiile din fotbal sau tenis, însă vor fi mai mulți bani pentru jucători la ediția din 2018. Este o mărire față de ceea ce am avut în 2017. Spre exemplu, anul trecut marele câștigător a primit un cec de, în timp ce la această ediție va pleca acasă cuCâștigător: £425,000Finalist: £180,000Semifinale: £85,000Sferturi: £42,500Optimi: £27,500Calificări:Turul III: £18,000Turul II: £13,500Turul I: £9,000Cel mai mare break televizat: £10,000Cel mai mare break netelevizat: £1,000Break-ul maxim (147) va fi recompensat cu £40,000.Break-ul maxim (147) în calificări: £10,000.Disputele din turul întâi se vor juca după sistemul "cel mai bun din". În turul doi, regula va fi "cel mai bun din", la fel ca și în sferturi.În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun dinPrima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).1 Mark Selby £1,645,2752 Ronnie O'Sullivan £900,2503 Ding Junhui £685,5254 Judd Trump £639,7505 John Higgins £604,5256 Barry Hawkins £491,2257 Mark Williams £486,7508 Shaun Murphy £453,8759 Kyren Wilson £364,25010 Neil Robertson £356,12511 Marco Fu £348,15012 Stuart Bingham £324,58713 Luca Brecel £316,75014 Anthony McGill £314,80015 Ali Carter £313,02516 Mark Allen £311,950.Favorit numărul unu, Mark Selby (1) se află pe partea superioară a tabloului de concurs, în timp ce Ronnie O'Sullivan (2) pe partea inferioară."The Rocket" are pe partea lui nume importante ale circuitului cum ar fi: Ding Junhui (3), Barry Hawkins (6), Mark Williams (7), Neil Robertson (10), Marco Fu (11), Anthony McGill (14) sau Ali Carter (15).Mark Selby (1) vs Joe PerryMark Allen (16) vs Liam HighfieldKyren Wilson (9) vs Matthew StevensShaun Murphy (8) vs Jamie JonesJohn Higgins (5) vs Thepchaiya Un-NoohStuart Bingham (12) vs Jack LisowskiLuca Brecel (13) vs Ricky WaldenJudd Trump (4) vs Chris WakelinDing Junhui (3) vs Xiao GuodongAnthony McGill (14) vs Ryan DayMarco Fu (11) vs Lyu HaotianBarry Hawkins (6) vs Stuart CarringtonMark Williams (7) vs Jimmy RobertsonNeil Robertson (10) vs Robert MilkinsAli Carter (15) vs Graeme DottRonnie O'Sullivan (2) vs Stephen Maguire.Calificări: Cel mai tânăr jucător - Jackson Page (16 ani), Cel mai bătrân: Jimmy White (55 de ani).La calificări au luat parte 128 de jucători, au existat trei tururi preliminare. Au fost 16 jucători care au completat tabloul competiției de la Sheffield. Calificările au avut loc în perioada 11-18 aprilie, la "Ponds Forge International Sports Centre" din Sheffield. S-a jucat după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri.Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Stephen Hendry (27).Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Steve Davis (30).* incepand de la prima editie, din 19271 Joe Davis - 152 Fred Davis, John Pulman - 83 Stephen Hendry - 74 Ray Reardon, Steve Davis 65 Ronnie O'Sullivan 56 John Higgins 47 John Spencer, Mark Selby 38 Walter Donaldson, Alex Higgins, Mark Williams - 2.Dintre toti cei enumerati, in activitate se mai afla doar urmatorii: Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams si Mark Selby.1 Anglia 10 jucatori - 21 de titluri (1969 primul - 2017 ultimul)2 Scotia 3 - 12 titluri (1990 - 2011)3 Tara Galilor 3 - 9 titluri (1970 - 2003)4 Irlanda de Nord 2 - 3 titluri (1972 -1985)5 Canada 1 - 1 titlu (1980)6 Irlanda 1 - 1 titlu (1997)7 Australia 1 - 1 titlu (2010)2017 - Mark Selby2016 - Mark Selby2015 - Stuart Bingham2014 - Mark Selby2013 - Ronnie O'Sullivan2012 - Ronnie O'Sullivan2011 - John Higgins2010 - Neil Robertson2009 - John Higgins2008 - Ronnie O'Sullivan2007 - John Higgins2006 - Graeme Dott2005 - Shaun Murphy2004 - Ronnie O'Sullivan2003 - Mark Williams2002 - Peter Ebdon2001 - Ronnie O'Sullivan2000 - Mark Williams1999 - Stephen Hendy1998 - John Higgins1997 - Ken Doherty1996 - Stephen Hendry1995 - Stephen Hendry1994 - Stephen Hendry1993 - Stephen Hendry1992 - Stephen Hendry1991 - John Parrott1990 - Stephen Hendry1989 - Steve Davis1988 - Steve Davis1987 - Steve Davis1986 - Joe Johnson1985 - Dennis Taylor1984 - Steve Davis1983 - Steve Davis1982 - Alex Higgins1981 - Steve Davis1980 - Cliff Thorburn1979 - Terry Griffiths1987 - Ray Reardon1977 - John SpencerÎntrenu s-a disputat Campionatul Mondial de Snooker, din cauza celui de-al doilea Război Mondial. Prima ediție a Mondialului a avut loc în anul. Recordul este deținut de. La Campionatul Mondial din 1997, Ronnie O'Sullivan a reușit cel mai rapid break maxim din istoria competiției. "The Rocket" a avut nevoie de doar cinci minute și 20 de secunde în disputa cu Mick Price.