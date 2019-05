Roland Garros: Mihaela Buzărnescu, eliminată în primul tur (4-6, 4-6 vs Ekaterina Alexandrova)

Pentru prezenţa pe tabloul principal, Buzărnescu va primi un premiu de 46.000 de euro şi 10 puncte WTA.





În turul următor, Alexandrova se va întâlni cu învingătoarea confruntării dintre Barbora Strycova (40 WTA) și Samantha Stosur (96 WTA).

Competiția de la Roland Garros poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.





Rezultate consemnate luni:





Lauren Davis (SUA) - Kristyna Pliskova (Cehia) 6-2, 6-4

Kaia Kanepi (Estonia) - Julia Goerges (Germania/N.18) 7-5, 6-1

Viktoria Kuzmova (Slovacia) - Alize Cornet (Franța) 6-4, 6-3

Kiki Bertens (Olanda/N.4) - Pauline Parmentier (Franța) 6-3, 6-4

Diane Parry (Franța) - Vera Lapko (Belarus) 6-2, 6-4

Johanna Konta (Marea Britanie/N.26) - Antonia Lottner 6-4, 6-4

Jennifer Brady (SUA) - Ivana Jorovic (Serbia) 7-6(5), 4-6, 7-5

Asheligh Barty (Australia/N.8) - Jessica Pegula (SUA) 6-3, 6-3

Mandy Minella (Luxemburg) - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 6-4, 6-2

Polona Hercog (Slovenia) - Aliaksandra Sasnovich (Belarus/N.32(

Shuai Zhang (China) - Varvara Lepchenko (SUA) 6-1, 6-1

Anastasija Sevastova (Letonia/N.12) - Luksika Kumkhum (Tailanda) 6-1, 6-4

Donna Vekic (Croația/N.23) - Liudmila Samsonova (Rusia) 6-2, 6-4

Alexandrova se precipită și trimite în fileu (15-15). Miki returnează prea lung. Buzărnescu nu poate amortiza lovitura rusoaicei, care obține două mingi de meci. Miki prinde linia cu o lovitură riscantă și o salvează pe prima. Mihaela trimite cu slice-ul, o surprinde pe rusoaică, Alexandrova se apără foarte bine, însă ratează în cele din urmă lovitura și a doua oportunitate consecutivă de a închide partida. Miki trimite în cross, Ekaterina alunecă bine, dar dă în fileu. Mihaela a ajuns târziu la o minge și a ratat lobul (40-40). Venită lângă fileu, Buzărnescu are tot terenul în față, însă trimite prea lung și îi mai oferă o minge de meci adversarei. Miki o salvează și pe aceasta după un punct disputat, închis cu un voleu-drive în diagonală. Mihaela ratează de puțin linia. Buzărnescu rămâne pe centrul terenului, Alexandrova închide partida cu o lovitură în colțul terenului.Mihaela are din nou probleme la serviciu, rusoaica se apropie la două puncte de break (15-30). Alexandrova încearcă să răspundă din defensivă cu o lovitură în colțul terenului, însă ratează de puțin ținta. Miki face o dublă greșeală într-un moment foarte sensibil. Buzărnescu încearcă o scurtă de lângă fileu, dar mingea nu trece și Ekaterina va servi pentru câștigarea partidei.Ekaterina profită de plecarea prea rapidă a Mihaelei. Alexandrova închide rapid game-ul, la 0.Mihaela ratează de două ori la rând, prima oară cu forehand-ul, a doua de lângă fileu. Alexandrova se revanșează și trimite și ea în fileu. Miki face o dublă greșeală. Mingea Mihaelei iese afară după ce atinge banda fileului. Al patrulea break consecutiv (4-3).Mihaela obține două mingi de break, însă Alexandrova o salvează pe prima cu o lovitură în colțul terenului. Rusoaica încearcă o lovitură de backhand, însă mingea iese afară și românca se desprinde din nou.Alexandrova ratează o lovitură în lung de linie. Ekaterina pare mai incisivă, închide punctul cu o lovitură lungă, în colțul terenului. Miki este în continuare inconstantă, îi mai oferă un cadou adversarei. Mihaela Buzărnescu este nemulțumită de deciziile arbitrului de scaun, care coboară pentru a doua oară în doar câteva secunde pentru a indica o urmă. Miki mai trimite o minge afară, iar rusoaica recuperează break-ul.După un început dificil de game, Mihaela lovește mult mai bine, prinde linia de fund și egalează la 30. Buzărnescu urcă la fileu și pune probleme pe serviciul adversarei, obținând o minge de break. Miki profită de ocazie și se desprinde în acest set (3-1).Consistența îi lipsește româncei, în timp ce rusoaica servește bine și se mulțumește cu așteptarea erorilor Mihaelei.Mihaela câștigă un punct în care a schimbat foarte bine direcția și a alergat-o pe adversară pe linia de fund. Buzărnescu stă bine în punct, însă ratează lovitura de forehand. Retur foarte bun din partea rusoaicei, Miki ajunge târziu și pierde punctul (30-30). Mihaela își revine și își face serviciul cu două lovituri bine poziționate.Alexandrova servește excelent, închide primele două puncte rapid, iar la al treilea reușește un as. Mihaela răspunde pentru prima oară, însă mai ratează o lovitură și rusoaica face un game alb.Mihaela începe bine, însă erorile apar din nou și rusoaica egalează la 30. Românca domină următoarele puncte și își face serviciul.Alexandrova continuă jocul bun, mingile sale lungi o pun în dificultate pe Mihaela, care nu are răspuns. Ekaterina închide setul cu un game alb (4-6).Mihaela începe slab (15-30), însă revine în game și se apropie de adversară cu un as pe serviciul secund. Rusoaica va servi pentru câștigarea setului.Alexandrova începe mult mai bine game-ul (30-0). Mihaela are ocazia de a se apropia, însă ratează un voleu ușor de lângă fileu. E rândul rusoaicei să greșească. Alexandrova servește excelent și își consolidează avantajul cu o lovitură în contre-pied.Mihaela se grăbește în primele puncte ale game-ului și îi oferă un avantaj adversarei. Românca revine și egalează la 30, însă trimite în fileu și îi mai acordă o șansă de break rusoaicei. Miki rămâne în game. Alexandrova plasează o minge aproape de linia de fund, mai obține o minge de break, însă jucătoarea noastră o salvează și pe aceasta. Miki pare să aibă niște probleme, Ekaterina forțează, iar cu ajutorul fileului mai câștigă o dată pe serviciul româncei (3-4).Mihaela are un bandaj destul de mare pe umărul stâng, să sperăm că nu este nimic grav. Mihaela urcă la fileu și închide punctul cu al doilea voleu. Game-ul rămâne echilibrat, însă Mihaela ratează o lovitură la retur (40-30 pentru rusoaică). Miki egalează la 40 cu o lovitură în cross. Rusoaica face o dublă greșeală și Buzărnescu recuperează break-ul.Mihaela stă bine în schimburile lungi și așteaptă greșeala adversarei. Românca trimite o lovitură excelentă în lung de linie. Ajutată și de fileu, Alexandrova revine în game-ul de serviciu al Mihaelei și egalează la 40 cu un retur foarte bun. Jucătoarea noastră controlează majoritatea punctelor, însă rusoaica pare mai concentrată și face primul break al partidei (2-3).Ambele jucătoare au început bine partida, pierzând un singur punct pe propriul serviciu. Mihaela a servit prima, iar scorul este 1-1.Shelby Rogers (SUA) - Astra Sharma (Australia) 6-3, 6-3Rebecca Peterson (Suedia) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-3, 7-5Zarina Diyas (Kazakhstan) - Audrey Albie (Franța) 6-2, 6-2Elise Mertens (Belgia/N.20) - Tamara Zidansek (Slovenia) 6-4, 3-6, 6-2Carla Suarez Navarro (Spania/N.28) - Dayana Yastremska (Ucraina) 2-6, 7-6(0), 6-0Danielle Rose Collins (SUA) - Tatjana Maria (Germania) 6-0, 6-2Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Mihaela Buzărnescu (România/N.30) 6-4, 6-4