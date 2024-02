Ferrari a prezentat oficial noul său monopost, denumit SF-24, cu care scuderia italiană intenţionează să obţină primul său titlu în Formula 1 după o așteptare de 16 ani.

Ferrari a terminat pe locul 3 în sezonul precedent din Formula 1, iar în acest an va încerca să pună capăt supremației RedBull.

Charles Leclerc și Carlos Sainz Jr. vor fi piloții Ferrari în acest sezon, Lewis Hamilton urmând să-i ia locul ibericului în 2025.

„Abia aștept să o conduc pe pistă pentru a vedea că, așa cum ne spune simulatorul, această mașină este pasul înainte pe care ni-l dorim cu toții.

SF-24 promite să fie mai puțin sensibil și mai ușor de gestionat și exact de asta avem nevoie noi, piloții, pentru a ne putea descurca.

Mă aștept la un pas înainte din multe puncte de vedere și din ceea ce am putut înțelege în simulator cred că suntem acolo unde vrem să fim.

Scopul acestui sezon este să fim mereu în frunte: îmi doresc multe curse bune și să obțin din nou victorii” - Charles Leclerc, potrivit Mundo Deportivo.

The moment you’ve all been waiting for… The SF-24 is here!! ❤️\uD83D\uDC9B pic.twitter.com/KVEcU5929j

Take a look at the SF-24 from all angles \uD83D\uDE4C



Our 2024 challenger is ready to hit the track \uD83D\uDD25 pic.twitter.com/6uLC2jmjgB