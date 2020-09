​Formula 1: Valtteri Bottas (Mercedes) a câștigat Marele Premiu al Rusiei

Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Rusiei, a zecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul de la Soci. Podiumul a fost completat de olandezul Max Verstappen (RedBull Racing) și de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes).

