VIDEO MP al Toscanei: Lewis Hamilton obține încă o victorie / Accidente în serie la Mugello - Opt piloți au abandonat

Aproape simultan, Sebastian Vettel (Ferrari) s-a lovit de MacLaren-ul lui Carlos Sainz. Germanul a reuşit însă să revină pe pistă după ce a trecut pe la standuri.

După opt tururi sub controlul safety car-ului, pe primul loc era Valtterri Bottas (Mercedes), care-l devansase pe coechipierul său Lewis Hamilton. În al 9-lea tur, când maşina de securitate se îndepărta, finlandezul a decis să nu accelereze, aşa cum regulamentul îi permitea. Rezultatul a fost o neînţelegere între piloţi, care a dus la abandonul lui Ocon, Latifi, Magnussen, Giovinazzi şi Sainz.

Lap 7 restart at Mugello = carnage \uD83D\uDE2E \uD83D\uDCA5



Four drivers = OUT



And all four walked away unscathed, thankfully \uD83D\uDE4F#TuscanGP \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 #F1 pic.twitter.com/d8crtpUa9H