FOTBAL Joi, 21 Decembrie 2023, 13:18

0

Naționala României a început anul 2023 pe locul 52 în clasamentul FIFA, dar a avut un parcurs fără înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2024 și a înregistrat un salt important.

Nationala de fotbal a Romaniei Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România, locul 43 în clasamentul FIFA la finalul anului 2023

„Tricolorii” vor încheia anul 2023 pe locul 43 în ierarhia FIFA, aceeaşi poziţie pe care au ocupat-o şi luna trecută. Aceasta este cea mai bună clasare a României din 2021 încoace.

Top 10 rămâne neschimbat, cu Argentina (campioana mondială), Franța (vicecampioana lumii) și Anglia (vicecampioana europeană) pe podium.

România va juca amicale cu Irlanda de Nord (locul 72) și Columbia (14), ambele în martie 2024, iar apoi se va duela cu Belgia (4) și Slovacia (45) în grupele EURO 2024 (14 iunie - 14 iulie 2024).

Clasamentul FIFA, decembrie 2023

1. Argentina 1.855,2 puncte

2. Franţa 1.845,44

3. Anglia 1.800,05

4. Belgia 1.798,46 / adversară EURO 2024

5. Brazilia 1.784,09

6. Olanda 1.745,48

7. Portugalia 1.745,06

8. Spania 1.732,64

9. Italia 1.718,82

10. Croaţia 1.717,57

......................................

14. Columbia 1.655,29 / adversară amical

43. România 1.472,73

45. Slovacia 1.465,73 / adversară EURO 2024

72. Irlanda de Nord 1.333,17 / adversară amical

Următorul clasament FIFA va fi publicat pe 15 februarie 2024.

21 de naționale au obținut deja calificarea la Euro 2024, iar cele trei care vor completa tabloul competiției din Germania vor veni din play-off-ul din Liga Națiunilor.

>> Adversarele României la Euro 2024 – Valoarea loturilor și cei mai periculoși jucători

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

>> Selecționerul României, optimist după tragerea la sorți a Euro 2024: „Să trecem de această grupă”

>> Regretul căpitanului României după tragerea la sorți a grupelor Euro 2024

>> Cât vor costa biletele la Euro 2024 și când vor fi puse în vânzare

>> Euro 2024: România, cea mai mică valoare de piață dintre echipele calificate - Întrecută și de Albania

>> Edi Iordănescu vorbește despre singurul merit al selecționerului după calificarea României la Euro 2024

>> Banii pe care România îi poate câștiga la EURO 2024 - Premiile oferite de UEFA