FOTBAL Joi, 26 Octombrie 2023, 23:12

HotNews.ro

0

CSA Steaua joacă pentru al treila an în liga secundă, însă formația antrenată de Daniel Oprița nu are nici în acest sezon drept de promovare, din cauza dependenței de Ministerul Apărării Naționale.

Victor Pițurcă Foto: Inquam Photos / Mircea Manole

Câștigătorii Cupei Campionilor din 1986 ar putea prelua CSA Steaua

Deși în vară au existat mai mulți privați interesați să investească la clubul Armatei, CSA Steaua va rămâne încă un an în liga secundă, din cauza formei de organizare.

Fostul selecționer Victor Pițurcă a anunțat însă că alături de foștii săi coechipieri ar putea prelua echipa pentru a o readuce în topul fotbalului românesc.

„În ultimul timp ne gândim să facem ceva pentru Steaua, acest nucleu de jucători care am rămas să putem să punem pe linia de plutire, să facem ca Steaua să revină la normal. Măcar să încercăm să vedem dacă își doresc.

Noi, generația care a câștigat Liga Campionilor, vrem să preluăm această echipă. Nu avem disponibilități financiare, dar aducem oameni cu bani” – a declarat Victor Pițurcă, pentru Sport.ro.

Informația a fost susținută și de Tudorel Stoica. Fostul căpitan al Stelei a dezvăluit că foștii componenți ai echipei din 1986 au discutat între ei și urmează să treacă la fapte.

„Dorim să facem o societate și să încercăm să atragem oameni serioși. Și să încercăm să mișcăm lucrurile, să deblocăm situația asta și cred că asta e singura posibilitate.

Am vorbit noi între noi și rămâne să finalizăm. Deocamdată, doar am discutat. Important este că am discutat și eu și colegii mei suntem de acord să facem o treabă bună.

Suntem oameni care am făcut performanță și sperăm ca oamenii să aibă încredere în noi” – a anunțat Tudorel Stoica, pentru iAMsport.