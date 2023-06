​Juventus Torino a oficializat joi dimineaţă plecarea argentinianului Angel Di Maria (35 de ani). Fotbalistul și-a stabilit deja viitorul: se va întoarce la Benfica, grupare unde a mai jucat în perioada 2007-2010.

Sosit în iulie 2022 la Torino, Di Maria semnase un contract pe un sezon după lunga perioadă petrecută la PSG, adăugând Serie A la lista marilor campionate în care a jucat în cariera sa.

„Aventura sa la Juve s-a încheiat cu 40 de meciuri jucate şi câteva sclipiri de mare clasă. Îţi mulţumim pentru tot, 'Fideo', şi mult noroc pentru viitor” - Juventus Torino, într-un comunicat de presă.

Internaţionalul argentinian (35 de ani, 132 de selecţii), care a câştigat Cupa Mondială din Qatar în decembrie 2022, a marcat opt goluri şi a oferit şapte pase de gol pentru Juventus în toate competiţiile.

El își va continua cariera la Benfica, unde s-a făcut remarcat în Europa între 2007 şi 2010, înainte de a evolua la Real Madrid (2010-2014), Manchester United (2014-2015) şi PSG (2015-2022), transmite News.ro.

Many memorable Di Maria moments in ⚪️⚫️\uD83E\uDEF6 Gracias, Angel \uD83D\uDE4C pic.twitter.com/0OXAtN2L9y

Thank you and all the best, Angel \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7\uD83C\uDF1F