Euro 2024, preliminarii Sâmbătă, 17 Iunie 2023, 08:31

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

0

​România a remizat, scor 0-0, la Priștina, contra naționalei din Kosovo, într-un meci contând pentru preliminariile Euro 2024. La finalul partidei, sărbătoritul zilei, selecționerul Edi Iordănescu, a vorbit despre părțile bune observate după disputa de vineri seara.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

>> MM Stoica, pornit împotriva unui tricolor după 0-0 cu Kosovo: „Ce caută băiatul ăsta la națională?”

>> Reacția lui Ianis Hagi după revenirea într-un meci oficial al naționalei României - Obiectiv îndrăzneț cu Elveția

De știut

Pentru România urmează meciul cu Elveția, din deplasare, de luni, 19 iunie, de la ora 21:45. Partida va fi LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe Prima TV.

Edi Iordănescu, mulțumit de atitudinea echipei - Se formează un grup bun la naționala României, spune selecționerul

„Nu am simţit că a fost ziua mea (n.r. selecționerul a împlinit 45 de ani chiar în ziua meciului), era cel mai puţin important lucru. Este un punct muncit, obţinut cu mult angajament. Este un rezultat important, îmi felicit băieţii.

Am gândit jocul pentru 3 puncte, ştiam că va fi dificil, am avut şi plasa de siguranţă de a lua doar un singur punct. Am vrut să fim mai proactivi, dar a trebuit să ne repoziţionăm.

Am schimbat vreo trei jucători ca să ne adaptăm la condiţiile de joc. Echipa a răspuns bine. Sigur, Dumnezeu stabileşte vremea, dar gazdele nu au făcut eforturi pentru teren.

Echipa a arătat că are caracter, că ştie să sufere şi încet-încet formăm un grup bun. Provocarea va fi următoarea deplasare şi recuperarea pentru meciul cu Elveţia. Am avut ceva emoţii să-l expun pe Ianis Hagi pe terenul ăsta. M-am bucurat că a intrat bine” - Edi Iordănescu, la Antena 1.

Rezultatele zilei în Grupa I a preliminariilor Euro 2024

Kosovo - România 0-0

Andorra - Elveția 1-2

Belarus - Israel 1-2

Clasamentul Grupei I

Elveția este, așa cum spuneau și calculele hârtiei, echipa favorită la câștigarea grupei de calificare la Euro 2024. După trei partide, elvețienii merg „ceas”, reușind să acumuleze punctaj maxim.

1. Elveția 9 puncte

2. România 7

3. Israel 4

4. Kosovo 3

5. Andorra 1

6. Belarus 0.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România 0-2 / Antena 1

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus 2-1 / Prima TV

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România 0-0 / Antena 1

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România / Prima TV

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel / Prima TV

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.