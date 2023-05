FOTBAL Duminică, 07 Mai 2023, 16:27

​Florin Tănase s-a accidentat și va rata „dubla” României din preliminariile Euro 2024 din luna iunie, cu Kosovo și Elveția.

Florin Tanase, in tricoul nationalei Romaniei Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

În vârstă de 27 de ani, atacantul celor de la Al-Jazira spune că va reveni la acțiunile naționalei României din toamna acestui an.

„La deplasarea cu Al Wahda, din 18 aprilie, am primit o lovitură puternică la piciorul stâng și am simțit că ceva nu e tocmai în regulă. Iar joi, acum trei zile, la un antrenament, am resimțit și mai tare durerea, după un contact.

Îmi pare rău că nu voi putea să ajut România acum, dar sunt sigur că lucrurile vor merge bine în ambele partide și că voi reveni în forță foarte curând, iar în septembrie voi putea să dau iarăși totul pentru națională” - Florin Tănase, pentru Prosport.

Programul României pentru preliminariile Euro 2024

25 martie 2023 - Andorra - România 0-2

28 martie 2023 - România - Belarus 2-1

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția

Clasament Grupa I

1 Elveția 6p

2 România 6p

3 Kosovo 2p

4 Andorra 1p

5 Israel 1p

6 Belarus 0p