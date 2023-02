FOTBAL Miercuri, 22 Februarie 2023, 08:53

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Real Madrid a fost condusă cu 2-0 de Liverpool, dar a revenit spectaculos și a obținut o victorie categorică, scor 5-2, prin care și-a asigurat în mare măsură calificarea în sferturile Champions League.

Carlo Ancelotti Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Liverpool a marcat prin Darwin Nunez ('4) şi Mohamed Salah ('14), însă Real s-a impus grație golurilor marcate de Vinicius Junior ('21, '36), Eder Militao ('47) şi Karim Benzema ('55, '67).

Carlo Ancelotti: „M-am gândit la meciul cu Manchester City și a fost la fel”

Ancelotti a afirmat că începutul slab de meci l-a făcut să se gândească la manșa tur a întâlnirii de anul trecut cu Manchester City, când „cetățenii” au condus cu 2-0 după 11 minute, dar formația blanco a revenit și a pierdut la limită, scor 4-3. Real a obținut atunci calificarea acasă, după 3-1 (6-5 la general).

​„Nu este ușor să dai 5 goluri pe Anfield, mai ales după modul în care a început jocul. Ne-am pierdut încrederea, dar încetul cu încetul am preluat controlul mingii, fiind mereu foarte eficienți în față.

Rodrygo, Vinicius şi Karim (Benzema) au fost foarte ageri şi concentraţi în această seară. Prima parte a acestei duble a mers bine. Trebuie să ne gândim că la retur trebuie să suferim și să luptăm ca astăzi.

La 2-0 m-am gândit la Manchester City, la partida de anul trecut. Mi-am dorit să se întâmple la fel și așa a fost. Echipa nu și-a pierdut claritatea și asta mă bucură.

Să câștigi aici într-un mod concludent este complicat. Suntem mulțumiți de ceea ce am arătat. După un ianuarie dificil, suntem bine. Suntem mulțumiți și avem încredere că ne vom descurca.

Am suferit în unele momente azi, dar am reușit să rămânem lucizi. Am profitat de situațiile care ni s-au oferit și am făcut diferența. Liverpool este o echipă grozavă, joacă cu multă intensitate, cu greu găsești o astfel de echipă în Europa” - Carlo Ancelotti.

Meciul retur va avea loc în data de 15 martie, pe stadionul Santiago Bernabeu. Partida va fi transmisă în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

