Liverpool a început perfect meciul cu Real Madrid și conducea cu 2-0 după doar 14 minute, dar echipa antrenată de Jurgen Klopp nu a reușit să mențină ritmul și i-a permis campioanei Spaniei să revină. Partida de pe Anfield s-a terminat cu scorul de 5-2 pentru oaspeți, iar sferturile Champions League par un vis îndepărtat pentru „cormorani”.

Liverpool a marcat prin Darwin Nunez ('4) şi Mohamed Salah ('14), însă Real s-a impus grație golurilor marcate de Vinicius Junior ('21, '36), Eder Militao ('47) şi Karim Benzema ('55, '67).

Jurgen Klopp: „Aveam 5-6 jucători în defensivă, dar niciunul nu ieșea să blocheze”

La finalul partidei, Jurgen Klopp s-a declarat nemulțumit de modul în care au jucat elevii săi în repriza secundă, aceștia fiind mult prea pasivi.

„Începutul a fost extraordinar, a fost perfect, am jucat exact ce voiam. Toată prima repriză a fost bună, cu excepția golurilor încasate. La primul gol, am fost pasivi, nu am urmărit adversarii. Golul doi e o eroare, nu trebuia să se întâmple, dar s-a întâmplat, 2-2.

La prima fază de la reluare, a fost o minge lungă pe Vinicius. Nu știu sigur dacă a fost fault, dar știu că nu e în regulă cum ne-am apărat. S-a făcut 3-2, ceea ce nu ne poate avantaja când jucăm împotriva unei echipe care e atât de bună pe contraatac.

Apoi nu am reușit să ne revenim. Ei au devenit mai încrezători și au marcat goluri superbe. Unul a fost deviat. Așa a decurs jocul, a fost ciudat.

Aveam cinci sau șase jucători în defensivă, dar niciunul nu ieșea să blocheze. Asta nu ar trebui să se întâmple. Am fost pasivi. Singurul mod în care poți temporiza un joc este prin păstrarea posesiei, dar noi am pierdut mingi în momente importante la începutul părții secunde.

Vom merge acolo și vom juca fotbal, va fi o provocare imensă. Până atunci, trebuie să jucăm în Premier League și să învățăm ceva din acest meci” - Jurgen Klopp, citat de BBC.

Meciul retur va avea loc în data de 15 martie, pe stadionul Santiago Bernabeu. Partida va fi transmisă în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

