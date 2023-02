FOTBAL Miercuri, 15 Februarie 2023, 09:19

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Bayern Munchen s-a impus cu 1-0 pe terenul lui PSG și este mare favorită la calificarea în sferturile Champions League. La finalul partidei de pe Parc des Princes, antrenorul Julian Nagelsmann s-a declarat surprins de modul în care campioana Franței a abordat duelul de marți seara.

Julian Nagelsmann Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Julian Nagelsmann, surprins de pasivitatea celor de la PSG

Antrenorul bavarezilor și-a lăudat jucătorii, dar a recunoscut că se aștepta la mai mult din partea adversarilor, care au suferit în absența lui Kylian Mbappe (atacantul francez a fost introdus în minutul 57).

„Am făcut un meci foarte bun în primele 25 de minute. Am fost puțin surprinși că am avut o posesie atât de bună, nu ne așteptam ca PSG să fie atât de pasivă. Și a doua repriză am început-o bine, dar nu a fost deloc o partidă ușoară.

După intrarea lui Mbappe am suferit puțin, dar Upamecano și De Ligt au fost excelenți azi. Și Coman s-a apărat impecabil, a ajutat mult defensiva.

Nu e deloc rău ce am reușit în această seară, dar momentan nu înseamnă prea mult. Am fost mai buni decât PSG azi, dar există o manșă retur.

Depinde de noi să mergem mai departe, dar suntem conștienți că PSG va arăta altfel la retur. Cu siguranță că nu au renunțat la ideea calificării” - Julian Nagelsmann la conferința de presă, citat de Eurosport.

Golul celor de la Bayern Munchen a fost înscris de Kingsley Coman, fost jucător la PSG, în minutul 53.

Returul se joacă miercuri, 8 martie, pe Allianz Arena din Munchen. Bayern s-a calificat de fiecare dată când a câștigat prima manșă a optimilor Champions League (12 din 12).

