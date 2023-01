FOTBAL Marți, 31 Ianuarie 2023, 09:47

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Argentina a câștigat titlul mondial în Qatar după o finală fantastică împotriva Franței (3-3, 4-2 d. l. d.), dar Lionel Messi a recunoscut că există un lucru care îl întristează după ce a reușit să obțină singurul trofeu important care îi mai lipsea din colecție.

Lionel Messi, campion mondial Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Lionel Messi ar fi vrut ca Diego Maradona să vadă Argentina campioană

Într-un interviu pentru un post de radio din Buenos Aires, Messi a afirmat că și-ar fi dorit să primească trofeul suprem din mâinile legendarului Diego Maradona, care a murit în noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani.

„M-aş fi bucurat ca Diego să-mi înmâneze Cupa, ca el să vadă măcar Argentina campioană. Iubea atât de mult selecţionata. De acolo, de sus, mi-a dat putere, la fel ca mulţi oameni care mă iubesc.

Am câştigat Cupa Mondială după atât de multă suferinţă şi finale pierdute. Dumnezeu o păstrase pentru mine.

Cupa Mondială m-a chemat şi mi-a spus: 'Vino şi ia-mă, acum poţi să mă atingi'. Am văzut-o strălucind pe acel stadion magnific (Lusail Stadium) şi nu am ezitat (când am decis să o sărut).

Iată, acum nu a mai rămas nimic de câştigat. Am cucerit totul cu selecţionata, cu FC Barcelona, precum şi individual” - Lionel Messi pentru Urbana Play FM, citat de Agerpres.

De știut:

În cariera sa, Messi a fost recompensat de şapte ori cu Balonul de Aur. La nivel de club, argentinianul are în palmares patru Ligi ale Campionilor şi numeroase titluri cucerite cu FC Barcelona, precum şi un campionat al Franţei, alături de PSG.