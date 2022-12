World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Duminică, 18 Decembrie 2022, 16:15

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Momentul mult așteptat de fanii fotbalului din întreaga lume a venit: Argentina lui Lionel Messi și Franța lui Kylian Mbappe se luptă în marea finală a Cupei Mondiale din Qatar. Meciul de pe Lusail Stadium începe de la ora 17:00 și este transmis în format LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe TVR 1.

Lionel Messi vs Kylian Mbappe Foto: Gabriel BOUYS / AFP / Profimedia

Argentina vs Franța (de la ora 17:00), în finala CM 2022 Qatar

Lionel Messi devine jucătorul cu cele mai multe prezenţe la Cupa Mondială (26). Argentinianul îl depăsește pe germanul Lothar Matthaus.

Echipele de start:

Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - Di Maria, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister - Messi, J. Alvarez. Selecționer: Lionel Scaloni

Rezerve: Armani, Rulli – Acuna, Almada, Correa, Dybala, Foyth, La. Martinez, Li. Martinez, Montiel, Palacios, Papu Gomez, Paredes, Pezzella, Rodriguez.

Franța: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouameni, Rabiot - Dembele, Giroud, Mbappe. Selecționer: Didier Deschamps.

Rezerve: Areola, Mandanda – Camavinga, Coman, Disasi, Fofana, Guendouzi, Kolo Muani, Konate, Pavard, Saliba, Thuram, Veretout.

The line-ups are in!



Today's #FIFAWorldCup Final Starting XIs for Argentina and France ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

De știut:

​Colegi la PSG, Messi și Mbappe se întâlnesc duminică pentru o miză imensă: câștigarea celui de-al treilea titlu mondial din istoria țărilor lor. „Pumele” s-au mai impus în 1978 și 1986, iar „Cocoșii Galici” au triumfat în 1998 și 2018.

La meci va fi prezent şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, alături de soţia sa Brigitte, dar şi alte vedete ale fotbalului francez. În schimb, nu vor fi prezenţi atacantul Karim Benzema sau fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini.

Preşedintele argentinian, Alberto Fernandez, a declarat sâmbătă că nu va asista la finala Cupei Mondiale, sugerând printre rânduri că ar fi vorba de superstiţie, pentru a nu aduce ghinion echipei naţionale.

Rezultatele înregistrate de cele două finaliste la CM 2022

Argentina

Grupa C: 1-2 vs Arabia Saudită, 2-0 vs Mexic, 2-0 vs Argentina

Optimi: 2-1 vs Australia

Sferturi: 2-2 (2-2) vs Olanda, 4-3 la loviturile de departajare

Semifinale: 3-0 vs Croația.

Franța

Grupa D: 4-1 vs Australia, 2-1 vs Danemarca, 0-1 vs Tunisia

Optimi: 3-1 vs Polonia

Sferturi: 2-1 vs Anglia

Semifinale: 2-0 vs Maroc.

Argentina vs Franța, istoria meciurilor directe

1930: Argentina vs Franța 1-0 / Cupa Mondială

1965: Argentina vs Franța 0-0 / Meci amical

1971: Argentina vs Franța 3-4 / Meci amical

1971: Argentina vs Franța 2-0 / Meci amical

1972: Argentina vs Franța 0-0 / Brazil Independence Cup

1974: Argentina vs Franța 1-0 / Meci amical

1977: Argentina vs Franța 0-0 / Meci amical

1978: Argentina vs Franța 2-1 / Cupa Mondială

1986: Argentina vs Franța 0-2 / Meci amical

2007: Argentina vs Franța 1-0 / Meci amical

2009: Argentina vs Franța 2-0 / Meci amical

2018: Argentina vs Franța 3-4 / Cupa Mondială.