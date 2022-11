FOTBAL Miercuri, 09 Noiembrie 2022, 14:31

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Andrei Prepeliță este unul dintre favoriții la preluarea postului de antrenor principal al echipei FCSB, fiind în cursă cu Laurențiu Reghecampf și cu actualul tehnician interimar al vicecampioanei României, Mihai Pintilii.

Andrei Prepelita Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rămas liber de contract după despărțirea de FC Argeș, antrenorul în vârstă de 36 ani este constant în discuții cu finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, cu care nu a ajuns încă la un acord.

Managerul general al vicecampioanei României, Mihai Stoica, trage spre Mihai Pintilii, care se află deja de mulți ani la echipă și care pare în opinia sa cel mai potrivit pentru a continua pe banca tehnică.

Andrei Prepeliță, dispus să lucreze sub presiunea impusă de Gigi Becali

Deja este arhicunoscută situația în care se află orice antrenor de la FCSB, (cel mai recent exemplu fiind Nicolae Dică, care a încheiat al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor) Prepeliță nu este deloc speriat de faptul că ar trebui să lucreze sub presiunea lui Gigi Becali, care solicită rezultate rapide din partea echipei sale.

Clasată pe locul 7 în Superliga României, la 3 puncte de primul loc de play-off și cu două meciuri în minus, FCSB-ul a produs spectacol duminică pe Arena Națională din București, când a învins Rapidul, la capătul unui meci solid făcut de gazde (3-1).

Din fericire, eu am gestionat totul la Pitești, ceea ce a ținut de partea de antrenor. Desigur, am avut dialog cu conducerea, cu toată lumea, m-am consultat de multe ori cu Jean Vlădoiu, cu care am o relație foarte bună.

N-am fost pus în ipostaza asta. Dar cred că, despre cine vorbești tu, e vorba de dialog și nu s-au schimbat lucrurile în ultimul an sau în ultimii 2 ani, 3 ani sau în ultimii 10. Au existat aceste lucruri, dar antrenorul prin abilitatea lui, a știut să facă lucrurile să fie în regulă și a avut rezultate.

Și au avut rezultate echipele. Tu, ca antrenor, trebuie să aduci argumente, pro sau contra. Obiectivul final e ca echipa să meargă bine. E un obiectiv comun, și al antrenorului și al patronului. - a spus Andrei Prepeliță pentru as.ro.

Pentru Prepeliță, numirea pe banca tehnică a roș-albaștrilor ar fi un moment important al carierei. El a fost și jucător al FCSB-ului în perioada 2011 - 2015, bifând în total 128 jocuri (11 goluri).