Cu o prestației excelentă în fața Rapidului, fotbalistul FCSB-ului, Andrei Cordea, a remarcat faptul că jucătorii și staff-ul sunt mai uniți ca niciodată.

După eșecul cu Farul Constanța și apoi cu Universitatea Craiova, FCSB a reușit să câștige primul derby din acest sezon, cu Rapid (3-1), în fața a peste 30 mii de spectatori prezenți pe Arena Națională din București (record de asistență pentru acest sezon).

Andrei Cordea, Andrea Compagno și Octavian Popescu au înscris pentru formația antrenată de Mihai Pintilii, iar pentru giuleșteni a marcat Marko Dugandzic, din lovitură de la 11 metri. Mai mult decât atât, echipa lui Adi Mutu a rămas și în inferioritate numerică după eliminarea lui Junior Morais, care l-a lovit pe Cordea.

Andrei Cordea, moment de descătușare la finalul partidei cu Rapid

Cu un gol și o pasă decisivă la golul lui Octavian Popescu, Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren în partida de pe Arena Națională, fiind implicat direct și la faza în care Junior Morais a primit cartonaș roșu de la Sebastian Colțescu.

„Este un derby. Am simţit asta de sâmbătă, de când au venit suporterii să ne să ne motiveze. Cred că e o rivalitate mult mai mare decât la Steaua- Dinamo. Mă bucur că am reuşit câștigăm.

Atmosfera este una bună. Am arătat ca o echipă adevărată. Încă de când am ajuns la stadion am reușit să ne motivăm.

Nu am văzut niciodată echipa asta atât de motivată și dornică de a câștiga. Ne-am ajutat cu Mihai Pintilii, cu Thomas Neubert.

Fiecare jucător a jucat cu inima. Am venit mai motivați decât ei. A fost o dezlănțuire. Ne-am simțit ca o familie.

De când am venit, de un an și jumătate, nu am trăit așa ceva.” - a spus fotbalistul celor de la FCSB pentru OrangeSport.

Totuși, declarația sa nu a trecut neobservată, iar fostul internațional român, Basarab Panduru, a reacționat după cuvintele spuse de Cordea.

„Ne tot gândim ce a vrut să spună, că nu prea înțelegi unele lucruri. O ține așa că s-au dezlănțuit, că sunt o familie...

Parcă s-a întâmplat ceva bun pentru ei, după plecarea lui Dică. Sau am înțeles greșit? Nu știu..” - a spus Basarab Panduru.

Nicolae Dică și-a anunțat demisia de la FCSB săptămâna trecută, după eșecul suferit de vicecampioana României pe Cluj Arena, împotriva Universității Cluj (1-2).

De atunci, finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a adus în atenția presei mai multe variante pe postul de înlocuitor pe banca tehnică a echipei, printre care Ilie Poenaru, Andrei Prepeliță, Eugen Neagoe și Liviu Ciobotariu.

Momentan, Mihai Pintilii este cel care conduce prima echipă a roș-albaștrilor.

